BCG: Europa devine lider global la încrederea în fuziuni şi achiziţii

Europa a depăşit America de Nord la capitolul încredere în fuziuni şi achiziţii (M&A) pentru prima dată în ultimii doi ani, arată raportul Mid-2025 M&A Insights realizat de Boston Consulting Group (BCG).

În timp ce sentimentul global rămâne cu 37 de puncte sub media pe termen lung, investitorii europeni au atins un nivel de încredere de 85, cel mai ridicat dintre toate regiunile majore. Totuşi, această evoluţie contrastează cu scăderea de 14% a valorii tranzacţiilor înregistrate pe continent în prima jumătate a anului, la 201 miliarde USD.

„Este un moment de recalibrare. Entuziasmul de la începutul anului s-a estompat, iar ceea ce vedem acum este o piaţă globală de M&A care se confruntă cu incertitudini. Dar Europa se remarcă - nu pentru că ar fi într-un boom, ci pentru că devine un refugiu sigur”, a declarat Jens Kengelbach, Managing Director şi Senior Partner, M&A Global Leader în cadrul BCG.

La nivel global, valoarea fuziunilor şi achiziţiilor s-a ridicat la 1,1 trilioane USD în perioada ianuarie-iunie, în scădere cu 2% faţă de cele şase luni anterioare. Americile domină prin volum, cu 724 miliarde USD (+23%), reprezentând 62% din piaţa globală, în timp ce Asia-Pacific a suferit o prăbuşire de 43%, până la 155 miliarde USD, pe fondul tensiunilor geopolitice.

Printre tranzacţiile majore ale anului se numără: achiziţia propusă de Rasner Media a activelor TikTok din SUA (47,4 mld. USD), oferta Toyota Motor pentru Toyota Industries (46,6 mld. USD) şi preluarea Walgreens Boots Alliance de către Sycamore Partners (43,7 mld. USD).

În plan sectorial, industria a consemnat o creştere de 62% a valorii tranzacţiilor, urmată de energie (+54%) şi sănătate (+23%). În schimb, sectoarele de consum şi materiale au înregistrat scăderi de aproape 50%.