Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BCG: Europa devine lider global la încrederea în fuziuni şi achiziţii

A.B.
Miscellanea / 28 august, 13:51

BCG: Europa devine lider global la încrederea în fuziuni şi achiziţii

Europa a depăşit America de Nord la capitolul încredere în fuziuni şi achiziţii (M&A) pentru prima dată în ultimii doi ani, arată raportul Mid-2025 M&A Insights realizat de Boston Consulting Group (BCG).

În timp ce sentimentul global rămâne cu 37 de puncte sub media pe termen lung, investitorii europeni au atins un nivel de încredere de 85, cel mai ridicat dintre toate regiunile majore. Totuşi, această evoluţie contrastează cu scăderea de 14% a valorii tranzacţiilor înregistrate pe continent în prima jumătate a anului, la 201 miliarde USD.

„Este un moment de recalibrare. Entuziasmul de la începutul anului s-a estompat, iar ceea ce vedem acum este o piaţă globală de M&A care se confruntă cu incertitudini. Dar Europa se remarcă - nu pentru că ar fi într-un boom, ci pentru că devine un refugiu sigur”, a declarat Jens Kengelbach, Managing Director şi Senior Partner, M&A Global Leader în cadrul BCG.

La nivel global, valoarea fuziunilor şi achiziţiilor s-a ridicat la 1,1 trilioane USD în perioada ianuarie-iunie, în scădere cu 2% faţă de cele şase luni anterioare. Americile domină prin volum, cu 724 miliarde USD (+23%), reprezentând 62% din piaţa globală, în timp ce Asia-Pacific a suferit o prăbuşire de 43%, până la 155 miliarde USD, pe fondul tensiunilor geopolitice.

Printre tranzacţiile majore ale anului se numără: achiziţia propusă de Rasner Media a activelor TikTok din SUA (47,4 mld. USD), oferta Toyota Motor pentru Toyota Industries (46,6 mld. USD) şi preluarea Walgreens Boots Alliance de către Sycamore Partners (43,7 mld. USD).

În plan sectorial, industria a consemnat o creştere de 62% a valorii tranzacţiilor, urmată de energie (+54%) şi sănătate (+23%). În schimb, sectoarele de consum şi materiale au înregistrat scăderi de aproape 50%.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 august

Citeşte Ziarul BURSA din 28 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 august
Ediţia din 28.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0672
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3495
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4325
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur475.4400

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb