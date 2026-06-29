BEI acordă Airbus un împrumut de 3 miliarde de euro

Grupul aeronautic european Airbus va primi de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) suma record de trei miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari), informează Agerpres.

Acordul privind tranşa iniţială de împrumut de un miliard de euro a fost semnat luni la Bruxelles de reprezentanţii băncii de dezvoltare a UE şi cei ai Airbus.

Fondurile ar urma să ajute compania să-şi extindă şi mai mult poziţia de lider în domeniul tehnologiei în aviaţia civilă şi militară, se arată într-un comunicat de presă.

Noul împrumut reprezintă cea mai mare operaţiune de finanţare a unei companii de către BEI. Preşedinta Nadia Calvino a anunţat că proiectul a fost aprobat în şase luni.

"Acesta arată că Europa se poate mişca rapid şi la un nivel care să-i sprijine pe campionii ei şi să-i consolideze poziţia în contextul geopolitic emergent", a declarat şefa BEI.

Suma reflectă necesităţile ridicate de investiţii ale grupului aeronautic european, care are ca obiectiv să rămână competitiv pe plan global, se arată în comunicatul BEI.

Finanţarea este menită să sprijine Airbus, cel mai mare producător de avioane din lume, cu investiţii în tehnologii de vârf planificate până în 2030.