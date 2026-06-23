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BERD alocă peste 500 milioane de euro pentru sectoarele critice din Ucraina

A.M.
Internaţional / 23 iunie, 19:45

BERD alocă peste 500 milioane de euro pentru sectoarele critice din Ucraina

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va semna noi acorduri de investiţii în valoare de peste 500 milioane de euro pentru susţinerea sectoarelor critice ale Ucrainei, a anunţat marţi vicepreşedintele instituţiei, Matteo Patrone, conform Reuters.

Fondurile vizează proiecte majore de infrastructură energetică şi financiară în cadrul unei conferinţe dedicate reconstrucţiei, organizată în oraşul polonez Gdansk. Planul include finanţarea unei centrale eoliene de 189 MW dezvoltată de reţeaua de benzinării Galnaftogaz, precum şi un credit pentru o centrală eoliană de 120 MW operată în parteneriat cu firma germană Notus Energy, potrivit sursei citate.

O altă componentă importantă a pachetului financiar este direcţionată către sectorul bancar, pentru consolidarea capitalului privat şi sprijinirea companiilor locale, aspect confirmat oficial de conducerea BERD, informează sursa menţionată

„BERD intenţionează să semneze acorduri de finanţare de aproximativ 270 milioane de euro cu şapte bănci ucrainene”, a explicat vicepreşedintele Matteo Patrone, potrivit Reuters.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare deţine un rol principal în susţinerea economiei ucrainene, valoarea totală a creditelor acordate de la începutul conflictului militar depăşind 10 miliarde de euro. Din această sumă, 3,5 miliarde de euro au mers direct către infrastructura de electricitate şi gaze, mai adaugă sursa citată.

Parteneriatul extins cu Uniunea Europeană şi Banca Mondială aduce o protecţie suplimentară companiilor private din piaţa energetică prin crearea unui instrument financiar special, conform Reuters.

„Pentru a majora investiţiile în energia regenerabilă, BERD, UE şi Banca Mondială au înfiinţat un mecanism pentru a asigura stabilitatea preţurilor pentru producătorii independenţi de energie”, a declarat Matteo Patrone, notează sursa menţionată.

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