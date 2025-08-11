BIBI Touroperator: În weekendul 15-17 august, litoralul românesc se pregăteşte pentru cel mai aglomerat weekend al sezonului estival

În perioada 15-17 august 2025, litoralul românesc se pregăteşte pentru cel mai aglomerat weekend al sezonului estival, prilejuit de minivacanţa de Sfânta Maria, zi liberă legală, se arată într-o informare remisă redacţiei. Mulţi turişti vor putea face „punte” cu weekendul, bucurându-se de 3 zile de vacanţă, iar cei care îşi vor lua liber şi luni vor avea parte de 4 zile de relaxare pe litoral.

Estimările indică prezenţa a peste 140.000 de turişti pe Riviera Românească, un număr mai mic faţă de anul trecut, când au fost înregistraţi peste 220.000 de turişti. Staţiunile Mamaia, Eforie Nord, Neptun, Venus şi Costineşti vor fi, ca de obicei, principalele puncte de atracţie.

Interesul pentru vacanţele estivale a crescut semnificativ în ultimele două săptămâni, cu 5-10% mai multe rezervări comparativ cu luna trecută, în funcţie de staţiune. Din totalul rezervărilor, doar 5% au fost achitate cu vouchere de vacanţă, majoritatea rămase din anul precedent, însă s-au folosit şi vouchere emise în 2025.

Tarifele pentru această perioadă sunt, în medie, cu 10-15% mai ridicate faţă de anul trecut. Totuşi, numeroase oferte last minute au fost disponibile, preţul mediu pe noapte fiind de aproximativ 450 lei pentru o cameră dublă cu mic dejun inclus, în hoteluri de 3 stele.

Pe 15 august, litoralul găzduieşte Ziua Marinei Române, sărbătoare care atrage anual mii de spectatori la Constanţa, Tulcea şi Mangalia, cu parade navale, ceremonii şi spectacole în aer liber.

Tot în aceeaşi zi, Cazinoul din Constanţa marchează 115 ani de la deschiderea oficială din 1910. Cu această ocazie, între 15-17 august, clădirea emblematică va fi deschisă publicului până la miezul nopţii. Pe 15 august, vizitatorii vor putea participa la inaugurarea magazinului de suveniruri şi la un spectacol de jazz inspirat din atmosfera anilor '30, cu intrare liberă. Seria de evenimente va fi completată de concerte şi spectacole programate pe parcursul întregului weekend.

Pentru turiştii care aleg Delta Dunării în această perioadă, oraşul Sulina va găzdui Zilele Oraşului Sulina, între 15 şi 17 august, cu un program variat de spectacole, activităţi culturale şi evenimente în aer liber.

Delta Dunării înregistrează, de asemenea, o cerere ridicată, majoritatea unităţilor fiind deja în regim stop sales. Pentru puţinele locuri rămase, tarifele pornesc de la 343 lei/noapte pentru o cameră dublă, la un hotel plutitor din Bălţenii de Sud, fără servicii de masă incluse.

Exemple de tarife pe Riviera Românească în perioada 14-18 august 2025 , 4 nopţi de cazare/cameră (2 persoane)

1. Mamaia - Hotel 2 • , fără servicii de masă - de la 1055 lei / cameră dublă / sejur4 nopţi

2. Eforie Nord- Hotel 2 • , fără servicii de masă - de la 1164 lei / cameră dublă / sejur4 nopţi

3. Eforie Sud - Hotel 2 • , fără servicii de masă - de la 1176 lei / cameră dublă / sejur4 nopţi

4. Costineşti - Hotel 3 • , fără servicii de masă - de la 1221 lei / cameră dublă / sejur4 nopţi

5. Olimp - Hotel 3 • , fără servicii de masă - de la 1912 lei (cu reducere last minute 11%) / cameră dublă / sejur4 nopţi

6. Neptun - Hotel 2 • , fără servicii de masă - de la 1108 lei / cameră dublă / sejur4 nopţi

7. Jupiter - Hotel 3 • , fără servicii de masă - de la 1338 lei / cameră dublă / sejur4 nopţi

8. Cap Aurora - Hotel 3 • , fără servicii de masă - de la 1532 lei / cameră dublă / sejur4 nopţi

9. Venus - Hotel 3 • , fără servicii de masă - de la 1221 lei / cameră dublă / sejur4 nopţi

10. Saturn - Hotel 2 • , fără servicii de masă - de la 1099 lei / cameră dublă / sejur4 nopţi

11. Vama Veche - Hotel 2 • , fără servicii de masă - de la 1400 lei / cameră dublă / sejur4 nopţi

Reamintim că tarifele sunt pentru 4 nopţi de cazare/ cameră dublă (2 persoane) şi sunt din portofoliul BIBI Touroperator, la alte agenţii pot fi diferite.

BIBI Touroperator recomandă turiştilor:

• Rezervări făcute din timp, pentru a evita tarifele de ultim moment.

• Verificarea ofertelor complete (cazare + masă + facilităţi).

• Achiziţionarea vacanţelor de la agenţii de turism, pentru a beneficia de consultanţă în planificarea vacanţei sau alegerea hotelului, în funcţie de preferinţe.

"Sfânta Maria este momentul de vârf al sezonului estival, iar Riviera Românească rămâne destinaţia preferată a românilor. Ofertele variază pentru toate buzunarele, însă cei care au rezervat din timp au tras lozul câştigător." Ovidiu Oprea, PR& Comunicare BIBI Touroperator