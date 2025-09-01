Bilanţul cutremurului din Afganistan creşte la peste 800 de morţi şi peste 2.500 de răniţi

Peste 800 de persoane au murit, iar alte peste 2.700 au fost rănite în noaptea de duminică spre luni în estul Afganistanului, în urma unui cutremur de magnitudinea 6, urmat de cel puţin cinci replici resimţite la sute de kilometri distanţă, relatează AFP, de la care reluăm următoarele.

Epicentrul seismului a fost localizat la 27 de kilometri de oraşul Jalalabad, iar hipocentrul la doar opt kilometri adâncime, ceea ce explică bilanţul greu şi amploarea pagubelor în provinciile muntoase Nangarhar, Kunar şi Laghman, în estul Afganistanului, la frontiera cu Pakistanul.

Un bilanţ anterior anunţa 622 de morţi şi peste 1.500 de răniţi.