Pe măsură ce criptomonedele devin tot mai populare, mulţi se întreabă dacă exchange-urile pot oferi acelaşi nivel de siguranţă şi supraveghere precum băncile tradiţionale. Binance răspunde la această întrebare cu cifre concrete şi rezultate măsurabile, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Binance investeşte anual aproximativ 300 de milioane de dolari în conformitate şi protecţia utilizatorilor, o sumă mai mare decât cheltuiesc multe bănci mari. Aceşti bani finanţează tehnologie, echipe de investigaţii şi programe de securitate. Practic, aproape 1 din 4 angajaţi ai companiei (aproximativ 1.500 de oameni) lucrează în domenii legate de conformitate şi siguranţă. Pentru aceste activităţi, Binance oferă angajaţilor circa 50.000 de dolari pe an.

Cifrele demonstrează o implicare mult mai mare decât în cazul băncilor tradiţionale. Comparativ cu băncile mari, Binance alocă o proporţie mai mare din resurse pentru protecţie (aprox. 0,22% din active vs. 0,14% în industrie).

• Ce rezultate a obţinut Binance în urma acestor investiţii?

1.Combaterea activităţilor ilegale

Binance a reuşit să menţină un nivel foarte scăzut de activitate suspectă. Doar 0,018-0,023% din volumul total de tranzacţii de pe Binance este legat de adrese suspecte sau ilegale, mult sub media industriei. Acest lucru reduce riscurile pentru toţi utilizatorii platformei.

2.Recuperarea banilor utilizatorilor

- În 2025 au ajutat utilizatorii să recupereze 114 milioane de dolari furaţi prin hack-uri.

- În 2026 (până acum) au recuperat încă 60,2 milioane de dolari.

- Total recuperat din atacuri externe: peste 174 milioane de dolari.

În plus, în 2025 a reuşit să recupereze 8,2 miliarde de dolari trimişi din greşeală de utilizatori (fonduri missent), bani care altfel ar fi fost pierduţi, prin peste 1,28 milioane de cereri.

3.Protecţie prin Inteligenţă Artificială

Binance foloseşte sisteme avansate de inteligenţă artificială pentru a detecta fraudele din timp. Doar în primele cinci luni ale anului 2026, compania a investit peste 3 milioane de dolari în putere de calcul pentru aceste sisteme. Rezultatul a fost interceptarea la timp a potenţialelor fraude şi scam-uri în valoare de 10,53 miliarde de dolari între 2025 şi primul trimestru al 2026.

4.Colaborare cu autorităţile

Binance lucrează strâns cu poliţia şi instituţiile din întreaga lume. Până în prezent, platforma a răspuns la peste 313.653 de cereri venite de la organele de aplicare a legii. Numai în 2025 au fost procesate peste 72.000 de cereri, iar în 2026 cifra a ajuns deja la peste 36.000.

• Gânduri finale

Binance nu doar respectă regulile, ci merge dincolo de standardele obişnuite ale industriei financiare tradiţionale - atât prin totalul sumelor investite, cât şi prin numărul de oameni şi tehnologia folosită (în special AI).

Scopul declarat al companiei este să construiască încredere şi să facă din Binance o platformă sigură, nu doar o aplicaţie de tranzacţionare. Conformitatea este o investiţie pe termen lung care protejează utilizatorii şi ajută ecosistemul crypto să se dezvolte sănătos.