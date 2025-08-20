Bloomberg: După ce l-a sunat pe Putin, Trump a vorbit cu Viktor Orban

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luni pe Viktor Orban, după discuţiile cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, pentru a discuta motivele pentru care premierul ungar blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit Bloomberg, care citează surse informate despre acest subiect.

Apelul a fost rezultatul discuţiilor dintre Trump şi grupul de lideri europeni care au venit la Casa Albă pentru a discuta modalităţi de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. La un moment dat, aceştia i-au cerut lui Trump să-şi folosească influenţa asupra lui Orban pentru a-l convinge pe populistul de dreapta să renunţe la opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE, au declarat sursele citate.

Ucraina încearcă să adere la blocul politic şi economic în cadrul unui pachet de garanţii de securitate menite să împiedice Rusia să continue acapararea de teritorii în cazul în care se va ajunge la un acord care să pună capăt războiului ce durează de peste trei ani.

În cadrul convorbirii telefonice cu Trump, Ungaria şi-a exprimat, de asemenea, interesul de a găzdui eventuala rundă de negocieri directe între preşedintele rus Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski.

În urma discuţiilor de luni, preşedintele american anunţase că doreşte organizarea unei întâlniri la nivel de lideri între Rusia şi Ucraina, urmat de o reuniune trilaterală la care va participa şi el. Momentul şi locul acesteia nu sunt încă clare.

Trump a efectuat luni două apeluri separate. Unul a fost către Putin. Al doilea a fost către Orban şi a avut loc după ce liderii UE au avut o întâlnire suplimentară, neprogramată, în Biroul Oval.

Orban nu a confirmat apelul, iar purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a refuzat marţi să spună dacă Budapesta este luată în considerare pentru a găzdui summitul Putin-Zelenski.

În schimb, Orban a postat marţi pe Facebook un mesaj care sugerează faptul că a auzit cererea în legătură cu aderarea la UE a Ucrainei, dar că nu intenţionează să renunţe la poziţia sa. „Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu oferă nicio garanţie de securitate”, a afirmat el. „Prin urmare, a face o legătură între aderare şi garanţiile de securitate este inutil şi periculos.”