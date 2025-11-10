Blue Origin amână cel de-al doilea zbor al rachetei sale New Glenn

Blue Origin, compania spaţială a miliardarului american Jeff Bezos, a anunţat duminică amânarea celui de-al doilea zbor al rachetei sale gigantice New Glenn, în ceea ce ar fi trebuit să fie o nouă etapă în competiţia sa cu SpaceX a lui Elon Musk pentru explorarea planetei Marte, informează news.ro.

Această rachetă de 98 de metri înălţime are misiunea de a trimite în jurul planetei roşii două sonde spaţiale ESCAPADE ale NASA, botezate Blue şi Gold, pentru a studia istoria climatului său şi a deschide calea către o eventuală explorare umană.

Lansarea trebuia să servească şi ca test decisiv pentru a determina dacă Blue Origin este capabilă să-şi recupereze propulsoarele, ceea ce ar constitui un progres tehnic major. Racheta trebuia să decoleze de la Cape Canaveral, în Florida.

Cu toate acestea, amânarea decolării s-ar putea dovedi o soluţie dificilă, având în vedere paralizia bugetară a guvernului federal american, care durează de 40 de zile. Pentru a reduce congestia spaţiului aerian şi în contextul în care controlorii de trafic aerian nu mai sunt plătiţi, autoritatea federală de aviaţie (FAA) va limita decolările rachetelor comerciale începând de luni.

Zborul inaugural al New Glenn, în ianuarie, a fost salutat ca un succes pentru că a reuşit să pună pe orbită câteva zeci de tone de echipamente. Dar Blue Origin nu a reuşit să recupereze prima treaptă a rachetei pe o platformă din Oceanul Atlantic. Ca urmare, acest nou zbor reprezenta o nouă şansă pentru Blue Origin de a realiza această performanţă, pe care numai SpaceX a reuşit-o până în prezent.

Companiile celor doi multimiliardari sunt angajate într-o cursă comercială intensă, într-un moment în care agenţia spaţială americană a lansat o licitaţie pentru misiunile sale pe Lună, pe fondul criticilor cu privore la întârzierile SpaceX. Miza zborului de duminică era foarte mare, a confirmat pentru AFP George Nield, director şi promotor al industriei spaţiale care a călătorit ca astronaut privat cu Blue Origin.

Lansarea va permite să se evalueze „cât de bine se descurcă şi nivelul progreselor realizate”, spune el.

Dacă totul decurge conform planului, cele două sonde vor ajunge pe orbita Marte în 2027. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, administraţia exercită o presiune considerabilă asupra NASA pentru a accelera proiectele sale de misiuni cu echipaj uman pe Lună, fiind în competiţie cu China, care are şi ea ambiţia de a păşi pe solul lunar până în 2030.

Concurenţa crescută între SpaceX şi Blue Origin ar putea „extinde opţiunile noastre în materie de lansare”, constată satisfăcut Mason Peck, fost cadru tehnic al NASA şi profesor la Universitatea Cornell.