BlueSpace Technology raportează patru contracte TEMPEST pentru NATO în ianuarie 2026

BlueSpace Technology, producătorul de echipamente TEMPEST din Europa de Est, şi-a consolidat poziţia de furnizor pentru structuri NATO, a anunţat compania pe LinkedIn.

În luna ianuarie 2026, compania a încheiat patru contracte de export pentru echipamente certificate TEMPEST către structuri NATO, a precizat BlueSpace pe LinkedIn, cu o valoare totală de câteva sute de mii de euro.

CEO-ul companiei, Constantin Pintilie, a declarat pe LinkedIn:

"Rezultatele bune obţinute la început de an confirmă trendul ascendent al BlueSpace Technology în segmentul exporturilor de echipamente TEMPEST. Calitatea echipamentelor furnizate, preţurile competitive şi capacitatea noastră de a inova şi perfecţiona soluţiile oferite ne asigură un statut de furnizor de încredere nu doar la nivel naţional, ci şi la nivel NATO. Succesul BlueSpace pe această piaţă extrem de competitivă este şi succesul României. Deviza noastră, 'Pentru că se poate şi în România', are dimensiuni cât se poate de concrete."

Potrivit postării, BlueSpace Technology a livrat echipamente TEMPEST în cadrul a peste 25 de contracte în anul precedent, integrate în reţele informatice pentru gestionarea datelor clasificate în instituţii NATO şi în state partenere.

Compania a precizat că gama de produse include staţii de lucru protejate TEMPEST, laptopuri, imprimante, monitoare, periferice şi rack-uri de comunicaţii securizate, conform postării de pe LinkedIn.

BlueSpace a mai transmis că dispune de laboratoare proprii de testare şi certificare, certificate NATO şi UE, pentru verificarea conformităţii echipamentelor cu standardele aplicabile.

De asemenea, compania a anunţat construirea unui laborator de compatibilitate electromagnetică (EMC) în judeţul Dâmboviţa, care va fi singura facilitate de acest tip din Europa Centrală şi de Est, potrivit declaraţiei postate pe LinkedIn.