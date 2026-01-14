Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BNR: Datoria externă a României a crescut la 227,5 miliarde euro, în noiembrie 2025

S.B.
Bănci-Asigurări / 14 ianuarie, 13:27

BNR: Datoria externă a României a crescut la 227,5 miliarde euro, în noiembrie 2025

În perioada ianuarie - noiembrie 2025, datoria externă totală a României a crescut cu 24,002 miliarde euro, până la 227,512 miliarde euro, anunţă Banca Naţională a României, potrivit news.ro.

”În perioada ianuarie - noiembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 24,002 miliarde euro, până la 227,512 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 178,599 miliarde euro la 30 noiembrie 2025 (78,5% din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,2% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2025 nivelul de 48,913 miliarde euro (21,5% din totalul datoriei externe), în creştere cu 3,7% faţă de 31 decembrie 2024”, anunţă banca centrală.

În perioada ianuarie-noiembrie 2025, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 27,140 miliarde euro, comparativ cu 26,060 miliarde euro în perioada ianuarie-noiembrie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 260 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 11 milioane euro, balanţa veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1,012 miliarde euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 339 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 7,587 miliarde euro (comparativ cu 5,358 miliarde euro în perioada ianuarie - noiembrie 2024), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 5,023 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2,564 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17% în perioada ianuarie - noiembrie 2025, comparativ cu 21,5% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2025 a fost de 6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2025 a fost de 103,5%, comparativ cu 103,6% la 31 decembrie 2024.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 13:39)

    Asa, si? Avem o datorie mica, nu datoria e problema, ci ceea ce se face cu banii.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb