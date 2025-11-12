Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BNR menţine dobânda-cheie la 6,5% şi avertizează asupra efectelor tranzitorii ale inflaţiei

A.B.
Macroeconomie / 12 noiembrie, 18:44

BNR menţine dobânda-cheie la 6,5% şi avertizează asupra efectelor tranzitorii ale inflaţiei

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, în şedinţa din 12 noiembrie 2025, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Totodată, banca centrală a păstrat dobânda la facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% şi dobânda la facilitatea de depozit la 5,50%, menţinând neschimbate şi nivelurile ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi valută ale instituţiilor de credit.

Decizia vine în contextul în care rata anuală a inflaţiei s-a situat la 9,76% în octombrie, după o uşoară scădere de la 9,88% în septembrie, în condiţiile temperării creşterilor de preţuri la combustibili şi produse alimentare volatile. BNR arată că inflaţia s-a majorat semnificativ în trimestrul al treilea, pe fondul expirării schemei de plafonare a energiei electrice la 1 iulie şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor de la 1 august, efecte care au generat două şocuri inflaţioniste succesive pe partea ofertei.

Inflaţia de bază (CORE2 ajustat) a crescut la 8,1% în septembrie, de la 5,6% în iunie, ca urmare a transferului majorărilor de TVA în preţurile de consum şi a rezilienţei cererii pe anumite segmente.

Pe plan economic, datele statistice confirmă o creştere modestă a PIB cu 1,2% în trimestrul II 2025, urmată de o cvasi-stagnare în semestrul II, în contextul reducerii exporturilor şi al moderării cererii interne. Deficitul comercial şi cel de cont curent s-au diminuat faţă de 2024, dar activitatea industrială a continuat să scadă uşor în vară, în timp ce construcţiile au înregistrat o creştere notabilă.

BNR estimează, potrivit Raportului asupra inflaţiei - ediţia noiembrie 2025, o scădere graduală a inflaţiei în următoarele trei trimestre, urmată de o corecţie descendentă mai abruptă în trimestrul III 2026, odată cu disiparea efectelor şocurilor pe partea ofertei. Rata anuală a inflaţiei este anticipată să revină în intervalul ţintei în prima parte a anului 2027.

Banca centrală semnalează însă incertitudini ridicate legate de măsurile fiscale viitoare şi de contextul extern, marcat de războiul din Ucraina, tensiunile comerciale globale şi planurile de creştere a cheltuielilor pentru apărare şi infrastructură în statele UE.

BNR subliniază că menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu depinde de un mix echilibrat de politici macroeconomice şi de utilizarea eficientă a fondurilor europene, în special a celor din programul Next Generation EU, pentru susţinerea investiţiilor şi reformelor structurale.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

