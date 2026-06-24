Board-ul Nuclearelectrica aduce în AGA tema actualizării strategiei proiectului SMR de la Doiceşti

Consiliul de Administraţie al producătorului de energie Nuclearelectrica (SNN) a completat ordinea de zi a adunării acţionarilor companiei, programată pentru 15 iulie, cu două puncte privind Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti, conform unui raport al companiei publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Unul dintre puncte vizează prezentarea stadiului îndeplinirii condiţiilor prealabile Deciziei Finale de Investiţie în Proiectul SMR, condiţii aprobate de acţionari prin hotărârea din 12 februarie 2026 şi pentru care termenul de implementare a fost stabilit pentru iunie 2026.

De asemenea, se solicită aprobarea iniţierii unor demersuri de evaluare a oportunităţii privind actualizarea Strategiei de Implementare a Proiectului, ce a fost aprobată printr-o hotărâre a acţionarilor din data de 22 septembrie 2022 şi care practic a stat la baza tuturor etapelor de dezvoltare ale proiectului.

Proiectul Reactoarelor Modulare Mici presupune construirea a şase module NuScale de câte 77 MWe fiecare, cu o capacitate totală instalată de 462 MWe, amplasate pe situl fostei termocentrale pe cărbune de la Doiceşti.

Proiectul, în cadrul căruia Nuclearelectrica deţine 50% din compania de proiect RoPower Nuclear, a fost lansat efectiv în septembrie 2022, după finalizarea procesului de selecţie a tehnologiei şi a amplasamentului. În anii 2023 şi 2024 au fost parcurse etapele iniţiale de analize tehnice FEED 1 şi FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfăşurat misiuni independente de evaluare ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse şi au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Etapa FEED 2 a fost finalizată conform graficului şi la un buget inferior celui estimat iniţial, conform unui comunicat al Nuclearelectrica din luna februarie a acestui an.

Dar Ilie Bolojan, ce asigură interimatul la Ministerul Energiei, acţionarul majoritar al Nuclearelectrica, a criticat recent proiectul de la Doiceşti. La jumătatea lunii mai a acestui an, Bolojan a afirmat că reactorul SMR de la Doiceşti a consumat peste 240 de milioane de dolari şi "vom rămâne cu un teren şi cu nişte hârtii", conform News.ro.

În opinia sa, responsabilă pentru eşecul proiectului este conducerea Nuclearelectrica, pentru că nu s-a asigurat că investiţiile făcute au un rezultat viabil. Bolojan a mai susţinut că investiţii de sute de milioane de euro au fost făcute pentru un teren, realizarea unor documente, pentru ca, în final, să se constate că investiţia necesară punerii în practică a proiectului este uriaşă, iar preţul la care energia nucleară ar fi fost produsă este mai mare decât cel din piaţă, potrivit sursei menţionate.

Potrivit Economica.net, decizia finală de investiţii presupune contractatea şi amplasarea iniţală a unui singur modul SMR, de 77 MWe. Dacă se va deovedi că primul modul funcţionează conform parametrilor, şi celelalte cinci module vor fi achiziţionate şi puse in funcţiune. Data de începere a operării comerciale pentru primul modul ar urma să fie iulie 2033, iar pentru întreaga centrală de 462 MW - decembrie 2034, depinzând de acordurile comerciale pentru achiziţia celorlalte 5 module.

Pe de altă parte, conducerea Nuclearelectrica a susţinut, într-un document privind stadiul derulării proiectului, transmis Bursei de Valori Bucureşti, că proiectul are un potenţial enorm de dezvoltare a industriei nucleare româneşti, a companiei, a lanţului de furnizare, a sistemului educaţional asociat, al atragerii de investiţii.

Ulterior, Nuclearelectrica a transmis că pentru finanţarea proiectului are în vedere atragerea de noi investitori, interes deja exprimat, accesarea de credite de la agenţii de export, de granturi şi alte surse, mai scrie News.ro.

"Proiectul SMR este conform planificării ca buget şi etape, considerat robust din punct de vedere al securităţii nucleare, respectat în plan internaţional, cu interes din partea comunităţii investitorilor (investitori în camera de date), dezvoltat în echipe mixte de specialişti România - SUA, cu atenţie maximă acordată dezvoltării unui proiect reper pentru industria nucleară, implicit eficientizare maximă a costurilor", menţionează compania, adăugând că "proiectele energetice strategice sunt şi trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României", potrivit News.ro.