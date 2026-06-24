Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Board-ul Nuclearelectrica aduce în AGA tema actualizării strategiei proiectului SMR de la Doiceşti

A.I.
Piaţa de Capital / 24 iunie, 17:33

Board-ul Nuclearelectrica aduce în AGA tema actualizării strategiei proiectului SMR de la Doiceşti

Consiliul de Administraţie al producătorului de energie Nuclearelectrica (SNN) a completat ordinea de zi a adunării acţionarilor companiei, programată pentru 15 iulie, cu două puncte privind Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti, conform unui raport al companiei publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Unul dintre puncte vizează prezentarea stadiului îndeplinirii condiţiilor prealabile Deciziei Finale de Investiţie în Proiectul SMR, condiţii aprobate de acţionari prin hotărârea din 12 februarie 2026 şi pentru care termenul de implementare a fost stabilit pentru iunie 2026.

De asemenea, se solicită aprobarea iniţierii unor demersuri de evaluare a oportunităţii privind actualizarea Strategiei de Implementare a Proiectului, ce a fost aprobată printr-o hotărâre a acţionarilor din data de 22 septembrie 2022 şi care practic a stat la baza tuturor etapelor de dezvoltare ale proiectului.

Proiectul Reactoarelor Modulare Mici presupune construirea a şase module NuScale de câte 77 MWe fiecare, cu o capacitate totală instalată de 462 MWe, amplasate pe situl fostei termocentrale pe cărbune de la Doiceşti.

Proiectul, în cadrul căruia Nuclearelectrica deţine 50% din compania de proiect RoPower Nuclear, a fost lansat efectiv în septembrie 2022, după finalizarea procesului de selecţie a tehnologiei şi a amplasamentului. În anii 2023 şi 2024 au fost parcurse etapele iniţiale de analize tehnice FEED 1 şi FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfăşurat misiuni independente de evaluare ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse şi au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Etapa FEED 2 a fost finalizată conform graficului şi la un buget inferior celui estimat iniţial, conform unui comunicat al Nuclearelectrica din luna februarie a acestui an.

Dar Ilie Bolojan, ce asigură interimatul la Ministerul Energiei, acţionarul majoritar al Nuclearelectrica, a criticat recent proiectul de la Doiceşti. La jumătatea lunii mai a acestui an, Bolojan a afirmat că reactorul SMR de la Doiceşti a consumat peste 240 de milioane de dolari şi "vom rămâne cu un teren şi cu nişte hârtii", conform News.ro.

În opinia sa, responsabilă pentru eşecul proiectului este conducerea Nuclearelectrica, pentru că nu s-a asigurat că investiţiile făcute au un rezultat viabil. Bolojan a mai susţinut că investiţii de sute de milioane de euro au fost făcute pentru un teren, realizarea unor documente, pentru ca, în final, să se constate că investiţia necesară punerii în practică a proiectului este uriaşă, iar preţul la care energia nucleară ar fi fost produsă este mai mare decât cel din piaţă, potrivit sursei menţionate.

Potrivit Economica.net, decizia finală de investiţii presupune contractatea şi amplasarea iniţală a unui singur modul SMR, de 77 MWe. Dacă se va deovedi că primul modul funcţionează conform parametrilor, şi celelalte cinci module vor fi achiziţionate şi puse in funcţiune. Data de începere a operării comerciale pentru primul modul ar urma să fie iulie 2033, iar pentru întreaga centrală de 462 MW - decembrie 2034, depinzând de acordurile comerciale pentru achiziţia celorlalte 5 module.

Pe de altă parte, conducerea Nuclearelectrica a susţinut, într-un document privind stadiul derulării proiectului, transmis Bursei de Valori Bucureşti, că proiectul are un potenţial enorm de dezvoltare a industriei nucleare româneşti, a companiei, a lanţului de furnizare, a sistemului educaţional asociat, al atragerii de investiţii.

Ulterior, Nuclearelectrica a transmis că pentru finanţarea proiectului are în vedere atragerea de noi investitori, interes deja exprimat, accesarea de credite de la agenţii de export, de granturi şi alte surse, mai scrie News.ro.

"Proiectul SMR este conform planificării ca buget şi etape, considerat robust din punct de vedere al securităţii nucleare, respectat în plan internaţional, cu interes din partea comunităţii investitorilor (investitori în camera de date), dezvoltat în echipe mixte de specialişti România - SUA, cu atenţie maximă acordată dezvoltării unui proiect reper pentru industria nucleară, implicit eficientizare maximă a costurilor", menţionează compania, adăugând că "proiectele energetice strategice sunt şi trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României", potrivit News.ro.

Opinia Cititorului ( 7 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de sebastian în data de 24.06.2026, 17:51)

    OPRITI escrocheria NuScale, o companie fara comenzi in US. Acolo domina reactoarele Westinghouse, cu care pana shi Bulgaria a semnat.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  Duamna (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Clara în data de 24.06.2026, 18:06)

      O noua escrocherie pusa la cale din timp de sobolanii rosii adica psd. Am fi norocosi sa ramanem cu hartiile si cu terenul si cu paguba de doar 240 de milioane dar ma tem ca asistam la o noua varianta de hotie americana mult mai scumpa decat bechtel.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:24)

    Alți bani, alta distractie.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 24.06.2026, 18:28)

    cine poate så îmi spună ce pagubă o dat NuScale statului Utah ?

    ivan prostache ! e prost deoarece nu pricepe că un SMR folosește combustibil special, numit HALEU ! 

    :

    este special și îl cumperi de la Putin (Tenex) 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 19:50)

      Pai trebuie plătit un preț pentru liniște, nu? pentru maga, neptun deep etc.? Cum faci asta? Ai răspuns singur cred

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:49)

    Rezulta clar din acest articol ce ar insemna continuarea acestui proiect pagubos: Romania sa finanteze prin intermediul Nuclearo electrica primul reactor experimental de 60 MW care sa fie instalat la Doicesti si daca experimentul va reusi sa se mai construiasca inca 5. Nu exista nici-o garantie ca proiectul va reusi dar

    este sigur ca se vor cheltui in prima faza cca 2 mld dolari ca adaos la datoria externa a Romaniei. 

    Faptul ca Bolojan a exprimat indoieli privind proiectul mi se pare normal. 

    Zilele trecute s-a anuntat in presa internationala ca guvernul SUA va cofinanta cu 10 mld $ costructia a  

    10 reactoare nucleare cu capacitatea de 1100 MW fiecare fabricate in mod curent de catre firma Westinghouse

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 19:56)

    DAAAA!

    BOLOJAN E UN SFANT! 

    EL LUPTA PENTTRU ROMANIA! 

    APRINDETI LUMINA IN REACTOR!!! 

    :)) 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

24 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 24 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

24 iunie
Ediţia din 24.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2461
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6227
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6936
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0934
Gram de aur (XAU)Gram de aur604.7157

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb