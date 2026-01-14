Bogdan Costaş a fost numit director general interimar al TAROM

Consiliul de Administraţie al Companiei TAROM a decis marţi, 13 ianuarie 2026, numirea domnului Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al companiei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, Bogdan Costaş, licenţiat în Management, Ştiinţe Juridice şi Marketing, are o experienţă în management de 20 de ani în companii relevante la nivel naţional, precum ROMATSA, ROMAERO, Aviaţia Utilitară Bucureşti sau IAR Ghimbav. Experienţa sa în domeniul aviaţiei este completată de licenţa de pilot de elicopter (PPL), cu calificări pe Robinson R22 şi R44, două dintre cele mai utilizate modele civile de instruire şi zbor privat, recunoscute pentru cerinţele ridicate de precizie şi disciplină în pilotaj, a relatat sursa amintită.

Consiliul de Administraţie al Tarom a luat în calcul asigurarea continuităţii activităţii companiei şi prioritizarea acţiunilor asumate, conform comunicatului. Obiectivul principal al echipei de management rămâne implementarea planului de restructurare şi a planului de afaceri pentru revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă, sustenabilă pe termen mediu şi lung, a relatat comunicatul de presă. În conformitate cu acest obiectiv, toate acţiunile relevante asumate de companie sunt îndeplinite sau în curs de derulare, a amintit sursa citată.

Mandatul domnului Costaş Bogdan debutează efectiv din data de 15 ianuarie, odată cu încetarea contractului de mandat al domnului Costin Iordache, a subliniat sursa menţionată. Astfel toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al Tarom şi a statului roman reprezentat de MT, în calitate de acţionar al Tarom, a informat comunicatul.

În 2026 TAROM urmează să îşi actualizeze planul de business, ţinând cont atât de tendinţele pieţii concurenţiale în care îşi desfăşoara activitatea, cât şi de Planul de restructurare, a concluzionat comunicatul de presă.