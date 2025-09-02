Bogdan Ivan: ”Din finanţări europene nerabursabile, vrem să creăm un mecanism integrat de digitalizare”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că, din finanţări europene nerabursabile, vor să creeze un mecanism integrat de digitalizare, astfel încât consumatorii să ştie, prin intermediul tarifelor dinamice, că pot consuma energie electrică ieftin în anumite intervale de timp, potrivit news.ro.

Ministrul Energiei a declarat într-o conferinţă de presă că un alt punct extrem de important reprezintă tot ce înseamnă infrastructura de transport şi distribuţia energiei electrice, unde avem nevoie de investiţii foarte mari.

”Împreună cu structurile patronale, am găsit şi am creat un mecanism foarte simplu, prin care, din finanţări europene nerabursabile, vrem să creăm un mecanism integrat de digitalizare a acestor reţele, tocmai pentru a reuşi să ducem ceea ce vedem în alte state - pornind de la exemplu din Marea Britanie, din Spania, din Belgia, din Germania - sisteme integrate digitale care vor face o eficienţă a tot ce înseamnă costuri, pe de o parte, dar care vor crea şi mecanismele prin care consumatorii vor putea să ştie, prin intermediul tarifelor dinamice, că pot consuma energie electrică ieftin în anumite intervale de timp şi vor putea în acelaşi timp să-şi programeze şi să evolueze consumul”, a spus ministrul energiei.

Bogdan Ivan a menţionat că cel de-al doilea pilon prin care vor să reducă preţul la energiei electrică se referă la reguli eficiente şi transparente.

”Ştiu că poate o să mă întrebaţi în sesiunea de întrebări cum am ajuns aici, dacă mai există băieţii deştepţi, cum funcţionează şi aşa mai departe. Ceea ce am încercat să fac în cele două luni, împreună cu toţi reprezentanţii structurilor patronale şi cu cei de la ANRE, care au activat foarte mult, am găsit aceste cinci puncte extrem de importante, care în cele două luni, unele dintre ele, au fost şi materializate prin decizii ale ANRE-ului, prin care ne asigurăm că statul român îşi foloseşte toate pârghiile pentru a bloca orice încercare de manipulare a pieţei, orice încercare prin care cei care vor avea de pierdut în final să fie oamenii şi companiile din ţara noastră”, a mai spus Ivan.