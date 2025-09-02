Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bogdan Ivan: ”Din finanţări europene nerabursabile, vrem să creăm un mecanism integrat de digitalizare”

S.B.
Politică / 2 septembrie, 13:42

Bogdan Ivan: ”Din finanţări europene nerabursabile, vrem să creăm un mecanism integrat de digitalizare”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că, din finanţări europene nerabursabile, vor să creeze un mecanism integrat de digitalizare, astfel încât consumatorii să ştie, prin intermediul tarifelor dinamice, că pot consuma energie electrică ieftin în anumite intervale de timp, potrivit news.ro.

Ministrul Energiei a declarat într-o conferinţă de presă că un alt punct extrem de important reprezintă tot ce înseamnă infrastructura de transport şi distribuţia energiei electrice, unde avem nevoie de investiţii foarte mari.

”Împreună cu structurile patronale, am găsit şi am creat un mecanism foarte simplu, prin care, din finanţări europene nerabursabile, vrem să creăm un mecanism integrat de digitalizare a acestor reţele, tocmai pentru a reuşi să ducem ceea ce vedem în alte state - pornind de la exemplu din Marea Britanie, din Spania, din Belgia, din Germania - sisteme integrate digitale care vor face o eficienţă a tot ce înseamnă costuri, pe de o parte, dar care vor crea şi mecanismele prin care consumatorii vor putea să ştie, prin intermediul tarifelor dinamice, că pot consuma energie electrică ieftin în anumite intervale de timp şi vor putea în acelaşi timp să-şi programeze şi să evolueze consumul”, a spus ministrul energiei.

Bogdan Ivan a menţionat că cel de-al doilea pilon prin care vor să reducă preţul la energiei electrică se referă la reguli eficiente şi transparente.

”Ştiu că poate o să mă întrebaţi în sesiunea de întrebări cum am ajuns aici, dacă mai există băieţii deştepţi, cum funcţionează şi aşa mai departe. Ceea ce am încercat să fac în cele două luni, împreună cu toţi reprezentanţii structurilor patronale şi cu cei de la ANRE, care au activat foarte mult, am găsit aceste cinci puncte extrem de importante, care în cele două luni, unele dintre ele, au fost şi materializate prin decizii ale ANRE-ului, prin care ne asigurăm că statul român îşi foloseşte toate pârghiile pentru a bloca orice încercare de manipulare a pieţei, orice încercare prin care cei care vor avea de pierdut în final să fie oamenii şi companiile din ţara noastră”, a mai spus Ivan.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.09.2025, 14:29)

    Am facut economie sa consum si sa platesc mai puțin , si rezultatul a fost ca am primit o factura dubla !?!? intr-o țara condusa de nebuni , toate-s pe dos , du-te acasa mai omulețule ca incurci lumea !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 septembrie
Ediţia din 02.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0781
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4204
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8480
Gram de aur (XAU)Gram de aur487.9002

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb