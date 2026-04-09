Bogdan Maioreanu, eToro: De Paşte, ciocolata rămâne scumpă, în ciuda scăderii preţului mondial la cacao

Miscellanea / 9 aprilie, 20:27

Iepuraşii de ciocolată au revenit pe rafturi de Paşte, însă cu toate că preţurile mondiale actuale la cacao au scăzut drastic faţă de valorile record înregistrate anul trecut, dulciurile sunt acum mai scumpe ca niciodată. România este în prezent „campioana” inflaţiei anuale în Uniunea Europeană, iar în ceea ce priveşte ciocolata, situaţia nu este diferită. Figurinele de ciocolată au devenit o tradiţie populară de Paşte, în special în zonele urbane, datorită influenţei comerciale occidentale, iepuraşii şi ouăle de ciocolată umplând rafturile supermarketurilor cu săptămâni înainte de sărbătoare. Dar anul acesta, cacaoa fiind un ingredient esenţial, şi dulciurile tradiţionale precum cozonacul vor fi mai scumpe.

Conform datelor Eurostat, România este liderul inflaţiei anuale la ciocolată, cacao şi produse din cacao în Uniunea Europeană. Cele mai recente date arată o creştere a preţurilor de 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în ianuarie 2026. Această creştere semnificativă a preţurilor nu este specifică doar României, întrucât Polonia a înregistrat o creştere a preţurilor la ciocolată de 24%, Grecia şi Germania de 20%, iar Bulgaria de 17%. Inflaţia anuală a ciocolatei în UE a fost de 14%, în timp ce în zona euro a fost de aproape 13%. Dar România a reuşit să le depăşească pe toate în cursa „choco-inflaţiei”.

La prima vedere, nu trebuia să fie aşa. Cacaoa este una dintre mărfurile care s-au ieftinit brusc pe pieţele globale în ultimele luni. De la maximul atins în mai 2025, când costa peste 11.000 de dolari pe tonă, preţul a scăzut la aproximativ 3.100 de dolari, ceea ce înseamnă o scădere de peste 70%. De la începutul acestui an, preţurile la cacao au scăzut cu peste 49%. Aceste preţuri se referă însă la contractele futures, acorduri care fixează astăzi costul pentru cacao ce urmează să fie livrată la o dată ulterioară. În practică, companiile achiziţionează în vrac materiile prime pentru a le avea disponibile pentru producţie şi, cel mai probabil, încă le utilizează pe cele cumpărate cu luni în urmă la preţuri mai mari decât cele actuale. Aceste costuri sunt transferate consumatorilor prin produsele finale. Scăderea preţurilor materiei prime este rezultatul unei combinaţii de factori de-a lungul lanţului de aprovizionare, dar nu s-a reflectat încă în preţurile produselor finite şi nu se traduce în preţurile ciocolatei din magazine.

În ultimii doi ani, producătorii s-au confruntat cu o ofertă redusă şi preţuri ridicate din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile. Aceştia au recurs la modificări ale reţetelor, reducând conţinutul de cacao şi greutatea tabletelor. Unii consumatori au început să se plângă că ciocolata nu mai are gustul de odinioară. Până în prezent, perspectivele de revenire la situaţia de dinaintea „shrinkflation” sunt slabe, deoarece analiştii consideră că piaţa de cacao ar putea rămâne structural fragilă şi volatilă. Acest lucru ar putea determina companiile să fie prudente în ceea ce priveşte revenirea la reţete cu un conţinut mai ridicat de cacao.

Cu toate acestea, se fac paşi mici în această direcţie. În SUA, o postare virală a lui Brad Reese, nepotul inventatorului Reese's Peanut Butter Cup, H.B. Reese, în care acuza compania Hershey că a înlocuit ciocolata cu lapte cu „glazuri compuse” şi că foloseşte „creme de tip unt de arahide” în loc de unt de arahide, a generat o reacţie. Potrivit Bloomberg, compania a declarat în răspunsul său că va renunţa la glazura compusă din ciocolată, ca parte a revenirii la utilizarea „reţetelor clasice de ciocolată cu lapte şi ciocolată neagră” în toate produsele Reese's şi Hershey's până în 2027. Cu toate acestea, trecerea la ingrediente de ciocolată pură va afecta mai puţin de 3% din produsele Reese's şi o mică parte din produsele Hershey's.

În Brazilia, un proiect de lege în curs de adoptare în Congresul Naţional stabileşte niveluri minime pentru cacao şi derivaţii acesteia utilizaţi în producţia de ciocolată. Modificarea propusă ar interzice, de asemenea, utilizarea termenilor precum „neagră” şi „semi-neagră” pe ambalaje. Iniţiativele din Congres au fost bine primite de producătorii din segmentul premium. Totuşi, sunt paşi mici.

Preţurile ciocolatei rămân în continuare ridicate pe măsură ce pieţele îşi revin după ani de producţie slabă, iar contractele la preţuri mai mari sunt eliminate treptat. Este posibil să se observe o uşoară ameliorare, poate spre sfârşitul acestui an, chiar la timp pentru Crăciun, dar o revenire la ciocolata mai ieftină, mai mare şi mai bună de acum doi ani este puţin probabilă. De Paşte, poate că iepuraşii de ciocolată vor fi mai scumpi, mai puţini la număr, dar cu siguranţă vor aduce un zâmbet pe feţele tuturor, aşa cum o fac în fiecare an.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

