Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bogdan Mîndrescu a revenit la conducerea aeroporturilor bucureştene

T.B.
Miscellanea / 3 septembrie, 08:42

Bogdan Mîndrescu a revenit la conducerea aeroporturilor bucureştene

Bogdan Mîndrescu este, începând din 3 septembrie, noul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), acesta fiind desemnat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, conform Agerpres.

Mandatul noului director general este de 4 ani.

"La propunerea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, după îndeplinirea tuturor etapelor legale, Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti l-a desemnat în funcţia de director general al CNAB pe Bogdan Mîndrescu, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de recrutare şi selecţie pentru funcţia de director general al CNAB a fost desfăşurată complet transparent, printr-un expert independent specializat în selecţia personalului pentru poziţii de top management", au anunţat miercuri reprezentanţii CNAB.

Bogdan Mîndrescu a mai deţinut funcţia de director general al CNAB în perioada aprilie 2017 - februarie 2018. Pe parcursul mandatului său, au fost implementate proiecte de importanţă majoră pentru cele două aeroporturi ale Capitalei: s-au realizat lucrări de amploare la Pista de decolare/aterizare nr. 1 a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti; au fost reparate căile de rulare şi platformele de parcare a aeronavelor; s-au optimizat fluxurile de sosiri şi plecări, care au fost reconfigurate radical, ceea ce a condus la reducerea semnificativă a timpilor de aşteptare în aeroport; a crescut capacitatea de procesare a pasagerilor la ghişeele de control de frontieră; s-a modernizat controlul pasagerilor şi bagajelor de mână, prin instalarea unor noi sisteme specifice; s-a realizat lărgirea drumurilor de acces în aeroport etc.

"Bogdan Mîndrescu a plecat de la conducerea CNAB în anul 2018. Ulterior, au apărut informaţii false care presupuneau că demisia ar fi putut avea legătură cu un raport realizat cu un an înainte de către Corpul de Control. Perioada de 4 ani care a constituit obiectul verificărilor acelui raport a fost însă anterioară mandatului de director al lui Bogdan Mîndrescu, iar plecarea sa de la conducerea CNAB nu a avut vreo legătură cu raportul respectiv întocmit în anul precedent", se arată în informarea CNAB.

În vârstă de 38 de ani, Bogdan Mîndrescu a absolvit, printre altele: master în Management Aeronautic - Facultatea de Inginerie Aerospaţială, Universitatea Politehnică Bucureşti; Facultatea de Administraţie şi Afaceri - Administrarea Afacerilor, Universitatea Bucureşti; Facultatea de Drept şi Ştiinţe Juridice, Universitatea Dimitrie Cantemir; Institutul Diplomatic Român; Master în Integrare şi Afaceri Europene, Universitatea Dimitrie Cantemir.

Experienţa profesională a lui Bogdan Mîndrescu include, printre altele, funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, consilier al ministrului Fondurilor Europene, director de cabinet al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, consultant la Cabinetul Preşedintelui-Director General al Societăţii Române de Televiziune SRTv, director de cabinet al secretarului de stat din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii etc.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0781
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4204
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8480
Gram de aur (XAU)Gram de aur487.9002

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb