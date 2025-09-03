Bogdan Mîndrescu a revenit la conducerea aeroporturilor bucureştene

Bogdan Mîndrescu este, începând din 3 septembrie, noul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), acesta fiind desemnat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, conform Agerpres.

Mandatul noului director general este de 4 ani.

"La propunerea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, după îndeplinirea tuturor etapelor legale, Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti l-a desemnat în funcţia de director general al CNAB pe Bogdan Mîndrescu, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de recrutare şi selecţie pentru funcţia de director general al CNAB a fost desfăşurată complet transparent, printr-un expert independent specializat în selecţia personalului pentru poziţii de top management", au anunţat miercuri reprezentanţii CNAB.

Bogdan Mîndrescu a mai deţinut funcţia de director general al CNAB în perioada aprilie 2017 - februarie 2018. Pe parcursul mandatului său, au fost implementate proiecte de importanţă majoră pentru cele două aeroporturi ale Capitalei: s-au realizat lucrări de amploare la Pista de decolare/aterizare nr. 1 a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti; au fost reparate căile de rulare şi platformele de parcare a aeronavelor; s-au optimizat fluxurile de sosiri şi plecări, care au fost reconfigurate radical, ceea ce a condus la reducerea semnificativă a timpilor de aşteptare în aeroport; a crescut capacitatea de procesare a pasagerilor la ghişeele de control de frontieră; s-a modernizat controlul pasagerilor şi bagajelor de mână, prin instalarea unor noi sisteme specifice; s-a realizat lărgirea drumurilor de acces în aeroport etc.

"Bogdan Mîndrescu a plecat de la conducerea CNAB în anul 2018. Ulterior, au apărut informaţii false care presupuneau că demisia ar fi putut avea legătură cu un raport realizat cu un an înainte de către Corpul de Control. Perioada de 4 ani care a constituit obiectul verificărilor acelui raport a fost însă anterioară mandatului de director al lui Bogdan Mîndrescu, iar plecarea sa de la conducerea CNAB nu a avut vreo legătură cu raportul respectiv întocmit în anul precedent", se arată în informarea CNAB.

În vârstă de 38 de ani, Bogdan Mîndrescu a absolvit, printre altele: master în Management Aeronautic - Facultatea de Inginerie Aerospaţială, Universitatea Politehnică Bucureşti; Facultatea de Administraţie şi Afaceri - Administrarea Afacerilor, Universitatea Bucureşti; Facultatea de Drept şi Ştiinţe Juridice, Universitatea Dimitrie Cantemir; Institutul Diplomatic Român; Master în Integrare şi Afaceri Europene, Universitatea Dimitrie Cantemir.

Experienţa profesională a lui Bogdan Mîndrescu include, printre altele, funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, consilier al ministrului Fondurilor Europene, director de cabinet al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, consultant la Cabinetul Preşedintelui-Director General al Societăţii Române de Televiziune SRTv, director de cabinet al secretarului de stat din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii etc.