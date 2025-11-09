Bolivia şi SUA vor relua relaţiile diplomatice după 17 ani de ruptură

Bolivia şi Statele Unite vor restabili relaţiile diplomatice, întrerupte din 2008, au anunţat sâmbătă noul preşedinte bolivian Rodrigo Paz şi secretarul de stat adjunct american Christopher Landau, potrivit AFP.

„Vom stabili aceste relaţii”, a declarat Rodrigo Paz la scurt timp după depunerea jurământului la La Paz, în prezenţa a peste 70 de delegaţii internaţionale. Landau a confirmat că relaţiile vor fi reluate „la nivel de ambasadori, aşa cum ar fi trebuit să fie întotdeauna”, subliniind dorinţa Washingtonului de a colabora cu noul guvern bolivian.

Relaţiile diplomatice dintre cele două ţări au fost suspendate în 2008, când fostul preşedinte de stânga Evo Morales a expulzat ambasadorul american, acuzându-l de implicare într-o conspiraţie politică, gest la care Washingtonul a răspuns prin măsuri similare.

Rodrigo Paz, noul preşedinte de centru-dreapta şi fiul fostului lider Jaime Paz Zamora, a declarat că Bolivia „nu va mai fi niciodată izolată” şi că îşi va redeschide relaţiile internaţionale, marcând astfel sfârşitul a două decenii de guvernări socialiste.

Investitura lui Paz survine într-un context economic dificil, cu inflaţie de 19% şi penurie de dolari şi carburanţi. Noul şef al statului a anunţat intenţia de a reduce subvenţiile la combustibili şi de a implementa un program de „capitalism pentru toţi”, bazat pe creştere economică, inovare şi protecţia mediului.

„Destul cu ideologiile care nu pun mâncare pe masă. Ceea ce contează sunt ocuparea forţei de muncă, producţia şi respectul pentru proprietatea privată”, a afirmat Paz, promiţând că Bolivia va deveni „un guvern verde” orientat către dezvoltare durabilă.