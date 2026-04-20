Bolojan: ”Am luat act de decizia complet iresponsabilă a PSD faţă de România”

S.B.
Politică / 20 aprilie, 21:21

Premierul şi liderul PNL, Ilie Bolojan, a reacţionat luni seară după ce peste 97% dintre membrii PSD au votat retragerea sprijinului politic pentru Guvern, calificând decizia drept „complet greşită şi iresponsabilă”, nu faţă de o persoană, ci faţă de România. El a subliniat că îşi va continua mandatul la conducerea Executivului.

„Am luat act de această decizie complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. Spun acest lucru deoarece, în vara anului trecut, într-un context dificil pentru ţara noastră, am constituit o coaliţie bazată pe un program de redresare construit pe trei piloni: ordine în finanţele publice, bună guvernare şi respect faţă de cetăţeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă punerea în pericol a finanţelor ţării şi destabilizarea guvernării, într-o lipsă totală de respect faţă de cetăţeni”, a declarat Bolojan la sediul PNL.

Şeful Executivului a precizat că toate măsurile adoptate în această perioadă au fost conforme programului de guvernare şi asumate de toate partidele din coaliţie, criticând ceea ce a numit o evitare a responsabilităţii din partea PSD.

„Este total anormal să participi la luarea deciziilor, dar să fugi apoi de responsabilitatea acestora. Există câteva direcţii care nu au fost şi nu trebuie să devină negociabile: reducerea risipei, eficientizarea statului, susţinerea investiţiilor prin atragerea fondurilor europene şi o guvernare corectă şi onestă în beneficiul cetăţenilor”, a afirmat premierul.

Potrivit acestuia, evenimentele recente arată că PSD nu mai susţine aceste principii. În aceste condiţii, Bolojan a anunţat că Guvernul îşi va continua activitatea pentru a asigura stabilitatea ţării într-o perioadă dificilă.

„Având în vedere responsabilitatea pe care o avem faţă de România, vom continua să asigurăm guvernarea, astfel încât să depăşim cu bine această perioadă complicată”, a spus el.

Premierul a caracterizat decizia PSD drept iresponsabilă şi în contextul internaţional, marcat de suprapunerea mai multor crize: stagnarea economiei europene, conflictul din Golf şi problemele interne legate de deficit.

„Orice lider responsabil caută să-şi întărească ţara şi economia, nu să le slăbească. Deciziile PSD merg în direcţia opusă. În plus, mesajele transmise în aceste zile, care au indus în eroare electoratul cu privire la deciziile asumate, nu fac decât să compromită această acţiune politică”, a mai declarat Bolojan.

În final, premierul a mulţumit pentru mesajele de susţinere primite, subliniind că acestea nu sunt adresate unei persoane, ci unei viziuni pentru România.

„Nu este un sprijin pentru mine, ci pentru o Românie modernă, onestă, fără privilegii şi fără sinecuri”, a conchis Ilie Bolojan.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 20.04.2026, 21:31)

    La PSD e revelion .Toata lumea ride ,cinta si danseaza .Au liber la a forma Colitia simpatizanta a Moscovei cu AUR.Visul lui Iliescu prinde viata .Vom fi ce-am fost ba chiar mai mult de atit .Vom fi o gubernie ruseasca .Bolojan cu o spinceana ride si cu alta plinge .Bolojan ramine in functie .Bolojan nu demisioneaza si de aici incepe circul .

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
adb