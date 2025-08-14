Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bolojan: ”Guvernul va publica, joi, cel mai probabil, proiectul care vizează pensionarea magistraţilor”

S.B.
Politică / 14 august, 09:46

Bolojan: ”Guvernul va publica, joi, cel mai probabil, proiectul care vizează pensionarea magistraţilor”

Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul va publica, joi, forma finală a proiectului care vizează modificări în ceea ce priveşte vârsta de pensionare şi cuantumul pensiilor magistraţilor, potrivit news.ro.

Premierul adaugă că luni va avea o întâlnire cu reprezentanţii acestora, care au criticat intens propunerile făcute de Guvern. ”Aici o problemă e pur şi simplu de inechitate socială evidentă şi trebuie să o corectăm, nu există altă posibilitate”, spune Bolojan, referindu-se la vârsta de pensionare şi la cuantumul pensiilor judecătorilor şi procurorilor.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă reprezentanţii magistraţilor, care au criticat în termeni duri propunerile formulate de Guvern în privinţa modificării vârstei de pensionare şi a cuantumului pensiilor procurorilor şi judecătorilor, au formulat, la rândul lor, propuneri către Executiv pe aceste subiecte.

”Din discuţiile pe care le-am avut, în afară de a contesta aceste măsuri legate de faptul că vârsta de pensionare trece la vârsta standard de 65 de ani, aşa cum este şi normal, că pensia nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu net în plată, aceste aspecte, sigur, au fost cele mai puternic contestate şi apoi, o perioadă de tranziţie între actuale prevederi şi noile prevederi care să fie în accepţiunea lor cât mai lungă, nu am ajuns la o soluţie. Noi am definitivat acest pachet şi foarte probabil în cursul zilei de mâine vom publica forma finală”, a răspuns Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24.

El a precizat că asociaţiile magistraţilor au solicitat o întâlnire şi că luni aceasta va avea loc.

”Dar sunt nişte realităţi pe care nu le putem contesta în acest domeniu şi anume vârsta de pensionare prea devreme, cuantumul pensiei la nivelul ultimului salariu, care nu se aplică nicăieri, în nici un alt domeniu şi nici într-o altă ţară, ambele prevederi se bat cap în cap cu ceea ce se întâmplă în Europa şi în realitate şi, un lucru foarte grav, avem un sistem de salarizare care a permis interpretări şi am avut până acum peste 20.000 de procese declanşate de magistraţi din România împotriva Ministerului Justiţiei şi a statului român şi suntem în situaţia în care până acum am plătit peste 2 miliarde doar diferenţe suplimentare de salarii şi mai avem sume importante care sunt solicitate de la statul român. Or, în condiţiile în care nu ai o predictibilitate a sistemului de salarizare şi poţi să declanşezi în orice zi procese împotriva statului, cu şanse mari de câştig, pe diferite motive de sporuri, de discriminare sau de alte elemente care ţin de lucruri discutabile, dacă aceste lucruri nu le corectăm, gândiţi-vă ce sentiment este în societatea românească”, a adăugat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a ţinut să sublinieze că menţinerea acestor privilegii pentru magistraţi creează un sentiment de inechitate în alte categorii profesionale.

”Ce spune un om care are o pensie de 500-600 de euro când vede că un magistrat care are o pensie medie de 4.900-5.000 de euro pe actuala lege spune că aceste pensii sunt cuvenite, că asta ţine de independenţa justiţiei... atunci ce spune un om profesor universitar, un medic, un om din televiziune, un om care lucrează într-o fabrică când îşi dă seama că trebuie să lucreze până la 65 de ani şi termină cu o pensie care este de 7, 8, 9, 10 ori mai mică decât asta. Deci aici o problemă e pur şi simplu de inechitate socială evidentă şi trebuie să o corectăm, nu există altă posibilitate”, a mai afirmat Bolojan.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 august

Citeşte Ziarul BURSA din 14 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 august
Ediţia din 14.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0633
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3173
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3791
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8596
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.1788

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb