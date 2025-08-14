Bolojan: ”Guvernul va publica, joi, cel mai probabil, proiectul care vizează pensionarea magistraţilor”

Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul va publica, joi, forma finală a proiectului care vizează modificări în ceea ce priveşte vârsta de pensionare şi cuantumul pensiilor magistraţilor, potrivit news.ro.

Premierul adaugă că luni va avea o întâlnire cu reprezentanţii acestora, care au criticat intens propunerile făcute de Guvern. ”Aici o problemă e pur şi simplu de inechitate socială evidentă şi trebuie să o corectăm, nu există altă posibilitate”, spune Bolojan, referindu-se la vârsta de pensionare şi la cuantumul pensiilor judecătorilor şi procurorilor.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă reprezentanţii magistraţilor, care au criticat în termeni duri propunerile formulate de Guvern în privinţa modificării vârstei de pensionare şi a cuantumului pensiilor procurorilor şi judecătorilor, au formulat, la rândul lor, propuneri către Executiv pe aceste subiecte.

”Din discuţiile pe care le-am avut, în afară de a contesta aceste măsuri legate de faptul că vârsta de pensionare trece la vârsta standard de 65 de ani, aşa cum este şi normal, că pensia nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu net în plată, aceste aspecte, sigur, au fost cele mai puternic contestate şi apoi, o perioadă de tranziţie între actuale prevederi şi noile prevederi care să fie în accepţiunea lor cât mai lungă, nu am ajuns la o soluţie. Noi am definitivat acest pachet şi foarte probabil în cursul zilei de mâine vom publica forma finală”, a răspuns Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24.

El a precizat că asociaţiile magistraţilor au solicitat o întâlnire şi că luni aceasta va avea loc.

”Dar sunt nişte realităţi pe care nu le putem contesta în acest domeniu şi anume vârsta de pensionare prea devreme, cuantumul pensiei la nivelul ultimului salariu, care nu se aplică nicăieri, în nici un alt domeniu şi nici într-o altă ţară, ambele prevederi se bat cap în cap cu ceea ce se întâmplă în Europa şi în realitate şi, un lucru foarte grav, avem un sistem de salarizare care a permis interpretări şi am avut până acum peste 20.000 de procese declanşate de magistraţi din România împotriva Ministerului Justiţiei şi a statului român şi suntem în situaţia în care până acum am plătit peste 2 miliarde doar diferenţe suplimentare de salarii şi mai avem sume importante care sunt solicitate de la statul român. Or, în condiţiile în care nu ai o predictibilitate a sistemului de salarizare şi poţi să declanşezi în orice zi procese împotriva statului, cu şanse mari de câştig, pe diferite motive de sporuri, de discriminare sau de alte elemente care ţin de lucruri discutabile, dacă aceste lucruri nu le corectăm, gândiţi-vă ce sentiment este în societatea românească”, a adăugat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a ţinut să sublinieze că menţinerea acestor privilegii pentru magistraţi creează un sentiment de inechitate în alte categorii profesionale.

”Ce spune un om care are o pensie de 500-600 de euro când vede că un magistrat care are o pensie medie de 4.900-5.000 de euro pe actuala lege spune că aceste pensii sunt cuvenite, că asta ţine de independenţa justiţiei... atunci ce spune un om profesor universitar, un medic, un om din televiziune, un om care lucrează într-o fabrică când îşi dă seama că trebuie să lucreze până la 65 de ani şi termină cu o pensie care este de 7, 8, 9, 10 ori mai mică decât asta. Deci aici o problemă e pur şi simplu de inechitate socială evidentă şi trebuie să o corectăm, nu există altă posibilitate”, a mai afirmat Bolojan.