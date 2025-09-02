Bolojan: ”Nu poţi să vii cu un proiect de reorganizare administrativă pentru care nu există un suport politic”

Premierul Ilie Bolojan este de părere că o eventuală reformă a administraţiei publice locale se poate face numai cu consens politic şi doar după alegerile locale din anul 2028, potrivit news.ro.

El spune că măsurile fiscal-bugetare pe care le-a propus, dar asupra cărora nu se ajunge la un acord în coaliţie, reprezintă ”un prim pas” către o administraţie mai eficientă.

”Nu poţi să vii cu un proiect de reorganizare administrativă pentru care nu există un suport politic şi nu există calcule care să stea în picioare. S-a mai încercat de vreo două ori, s-a discutat câte un an de zile, după care lucrurile s-au blocat. Nu cred că este cazul să mai repetăm astfel de lucruri. Din punctul meu de vedere, orice fel de proiect care se aplică pe reorganizare, dar şi pe alte componente, nu poate acţiona decât pentru viitor. Deci în cazul acesta, nu ar putea avea efect decât după alegerile locale din 2028”, a afirmat Ilie Bolojan, marţi, într-o conferinţă de presă, răspunzând unei întrebări.

”Proiectul de reformă în administraţie este un prim pas pe componenta de a avea o administraţie mai eficientă în România. Şi v-am spus, este posibil acest lucru pentru că funcţionează în multe locuri. În condiţiile în care s-ar aplica un astfel de pachet ar putea să dureze un an-doi în aşa fel încât să se facă nişte analize cum funcţionează administraţia cu structurile mult reduse şi dacă se impune într-adevăr o reorganizare administrativă”, a mai afirmat premierul.