Bolojan: BPN al PNL a reînnoit sprijinul pentru reducerea numărului de parlamentari, reforma administraţiei şi a pensiilor speciale

Biroul Politic Naţional al PNL a reînnoit sprijinul pentru reducerea numărului de parlamentari, rezolvarea în luna noiembrie a problemei privind pensiile speciale şi pentru reforma administraţiei publice locale şi centrale, a precizat marţi preşedintele formaţiunii, premierul Ilie Bolojan.

"Biroul Politic Naţional a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat, în sensul în care vom susţine reducerea numărului de parlamentari, vom susţine rezolvarea, în cursul lunii noiembrie, a problemei care ţine de pensiile speciale şi vom susţine reforma în administraţia publică locală şi cea centrală", a afirmat Bolojan, după şedinţă.