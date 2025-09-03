Bolojan către primarul din Piteşti: „Să-şi respecte alegătorii”

Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns miercuri primarului PSD din Piteşti, Cristian Gentea, care s-a plâns de obligaţia de a reduce peste 200 de posturi în administraţia locală, afirmând că edilul trebuie „să-şi respecte alegătorii”.
„Dacă ai angajaţi suplimentar faţă de cât e necesar, banii încasaţi de la cetăţeni se duc în cheltuieli care nu se regăsesc în servicii pentru ei. Egal risipă. Dacă astăzi ai lege prin care poţi să-ţi reduci organigrama, trebuie să ai voinţa să faci acel lucru”, a spus Bolojan la Europa FM, subliniind că primarul este „un manager care trebuie să aibă grijă de banii pe care-i încasează de la cetăţeni”.
Potrivit simulărilor Guvernului, Piteştiul ar urma să reducă între 202 şi 229 de posturi, dintr-un total de 808 ocupate. Cristian Gentea a calificat cifra drept „enormă” şi a afirmat că multe proiecte europene ar putea fi afectate, invocând şi dificultatea găsirii unui loc de muncă în mediul privat pentru angajaţii cu vârste de peste 55 de ani.
Bolojan a precizat că, la nivel naţional, reducerea cu 40% a posturilor din administraţia locală ar duce la tăierea a peste 13.000 de locuri de muncă, economiile estimate fiind de 1,2 - 1,4 miliarde lei anual.
1. Primăriile sunt arhipline.
În 1939, primăriile rurale, pline de populație și copii aveau numai primar, secretar, notar și paznic.
În 1989, cu țară de 23 milioane, cu copii foarte mulți- -erau 800 000 bugetari, si duduia activitatea în rurale și oraș, se făcea carte cu peste 30 elevi în clasa si era sănătate.
În ultimii ani, cu 19 milioane, din care 5 milioane plecați, cu copii la jumătate, sate și comune goale, - în primăriile rurale sunt zeci de funcționari, profesorii au clase de 15 elevi, sanatate praf.Azi, pe vremea digitalizarii.
Concluzia rezulta de la sine.
Se pot reduce 300 000 mii bugetari și lucrurile ar merge.