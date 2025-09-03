Bolojan către primarul din Piteşti: „Să-şi respecte alegătorii”

Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns miercuri primarului PSD din Piteşti, Cristian Gentea, care s-a plâns de obligaţia de a reduce peste 200 de posturi în administraţia locală, afirmând că edilul trebuie „să-şi respecte alegătorii”.

„Dacă ai angajaţi suplimentar faţă de cât e necesar, banii încasaţi de la cetăţeni se duc în cheltuieli care nu se regăsesc în servicii pentru ei. Egal risipă. Dacă astăzi ai lege prin care poţi să-ţi reduci organigrama, trebuie să ai voinţa să faci acel lucru”, a spus Bolojan la Europa FM, subliniind că primarul este „un manager care trebuie să aibă grijă de banii pe care-i încasează de la cetăţeni”.

Potrivit simulărilor Guvernului, Piteştiul ar urma să reducă între 202 şi 229 de posturi, dintr-un total de 808 ocupate. Cristian Gentea a calificat cifra drept „enormă” şi a afirmat că multe proiecte europene ar putea fi afectate, invocând şi dificultatea găsirii unui loc de muncă în mediul privat pentru angajaţii cu vârste de peste 55 de ani.

Bolojan a precizat că, la nivel naţional, reducerea cu 40% a posturilor din administraţia locală ar duce la tăierea a peste 13.000 de locuri de muncă, economiile estimate fiind de 1,2 - 1,4 miliarde lei anual.