Bolojan recunoaşte dificultatea măsurilor fiscale şi spune că prea puţini umeri susţin economia reală

Premierul Ilie Bolojan le-a declarat partenerilor sociali, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, că „în momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară” şi că măsurile fiscale pregătite de Guvern nu sunt uşor de implementat.

„La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcţiile anunţate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăţilor, creşterea veniturilor încasate la bugetul de stat şi eşalonarea investiţiilor. Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiţii de dezvoltare a ţării în perioada următoare”, a spus Bolojan.

Reuniunea de la Palatul Victoria a avut ca temă măsurile incluse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Executivul îşi va angaja răspunderea în Parlament.

Miniştrii prezenţi au prezentat reformele din domeniile pensiilor speciale, sănătăţii, administraţiei locale, insolvenţei şi guvernanţei corporative a companiilor de stat. De asemenea, au fost discutate modificările vizând ASF, ANRE şi ANCOM, precum şi măsuri fiscale menite să încurajeze conformarea şi să combată evaziunea.

Sindicatele şi patronatele şi-au exprimat disponibilitatea de a contribui la definitivarea legislaţiei subsecvente necesare aplicării pachetului de reforme.