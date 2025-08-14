Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bolojan: Reforma administraţiei publice locale, inclusă în al doilea pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor

A.B.
Politică / 14 august, 14:37

Bolojan: Reforma administraţiei publice locale, inclusă în al doilea pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, în cadrul consultărilor cu reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România, că reforma administraţiei publice locale va fi parte din al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice şi corectarea inechităţilor, care urmează să fie adoptat la finalul lunii august, conform unui comunicat al Guvernului.

„Dacă vom continua în această linie a responsabilităţii faţă de banul public, şansa să trecem peste această perioadă dificilă este mare”, a afirmat şeful Executivului.

Discuţiile au vizat reducerea cheltuielilor de personal prin diminuarea posturilor din administraţia publică locală, reorganizarea structurilor, reforma impozitării proprietăţii şi extinderea digitalizării în primăriile de comune, măsuri menite să eficientizeze activitatea şi să îmbunătăţească serviciile publice.

Un alt punct pe agendă a fost prioritizarea şi eşalonarea finanţării investiţiilor locale. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila-Zoltan, a subliniat că toate proiectele PNRR aflate în execuţie vor fi finanţate în continuare, respingând informaţiile privind o oprire a programului. Proiectele care nu au început încă nu vor primi finanţare din PNRR, a precizat acesta.

Pentru perioada 2026-2028, Guvernul analizează un mecanism de finanţare prin împrumuturi accesibile antreprenorilor, ca soluţie complementară la fondurile publice.

Consultările dintre Executiv şi autorităţile locale vor continua în următoarele săptămâni. La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila-Zoltan, şi ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.08.2025, 14:45)

    Asta nu e reforma, e spoiala si dublare de taxe pe proprietati.

    Metoda Ciolacu , 10 bani se taie cheltuieli, 100 lei cresc taxele. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Bine ca d Bolojan lucreaza imprturbabil la program
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.08.2025, 15:11)

    La ce atacuri, acuze si insinuari vad la canalele media m am temut ca abandoneaza totul, ca vedem toti jocul la ofsaid al psd! Psd, trebuie sa judece si sa actioneze pe perspectiva de 2 ani :daca tot e sacrificat Bolojan, sa treaca pachetele astea prin asumare in august si in septembrie, ca e interesul lor sa receptioneze o situatie ameliorata si sa existe voalitia, cand le vine rindul sa aiba prim ministru?!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 august

Citeşte Ziarul BURSA din 14 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 august
Ediţia din 14.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb