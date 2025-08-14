Bolojan: Reforma administraţiei publice locale, inclusă în al doilea pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, în cadrul consultărilor cu reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România, că reforma administraţiei publice locale va fi parte din al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice şi corectarea inechităţilor, care urmează să fie adoptat la finalul lunii august, conform unui comunicat al Guvernului.

„Dacă vom continua în această linie a responsabilităţii faţă de banul public, şansa să trecem peste această perioadă dificilă este mare”, a afirmat şeful Executivului.

Discuţiile au vizat reducerea cheltuielilor de personal prin diminuarea posturilor din administraţia publică locală, reorganizarea structurilor, reforma impozitării proprietăţii şi extinderea digitalizării în primăriile de comune, măsuri menite să eficientizeze activitatea şi să îmbunătăţească serviciile publice.

Un alt punct pe agendă a fost prioritizarea şi eşalonarea finanţării investiţiilor locale. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila-Zoltan, a subliniat că toate proiectele PNRR aflate în execuţie vor fi finanţate în continuare, respingând informaţiile privind o oprire a programului. Proiectele care nu au început încă nu vor primi finanţare din PNRR, a precizat acesta.

Pentru perioada 2026-2028, Guvernul analizează un mecanism de finanţare prin împrumuturi accesibile antreprenorilor, ca soluţie complementară la fondurile publice.

Consultările dintre Executiv şi autorităţile locale vor continua în următoarele săptămâni. La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila-Zoltan, şi ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.