Bolt introduce categoria XL în Bucureşti pentru curse de până la şase pasageri

Platforma de transport Bolt a lansat în Capitală categoria XL, destinată grupurilor mai mari, de până la şase pasageri, potrivit unui comunicat al companiei. Noua opţiune răspunde cererii în creştere din partea clienţilor care călătoresc împreună, precum familii sau turişti, şi permite reducerea costurilor prin împărţirea cursei.

„Pentru că Bolt este un intermediar digital între şoferii parteneri şi pasageri, suntem atenţi la nevoile tuturor. Ştiam, de exemplu, că pasagerii noştri îşi doreau o soluţie pentru a putea merge în grupuri către diverse destinaţii, fie ele mai practice, precum mersul la aeroport, fie ele mai recreative, precum concertele sau meciurile de fotbal”, a declarat Maria Niculescu-Aron, General Manager Bolt România.

Compania subliniază că lansarea noii categorii aduce beneficii şi pentru şoferii parteneri, care pot obţine câştiguri mai mari.

Pe lângă extinderea în Bucureşti, Bolt introduce şi alte servicii în oraşele unde este prezentă. Clienţii din Iaşi, Craiova şi Galaţi pot comanda acum curse din categoria Premium, iar în Satu Mare, Slobozia, Reşiţa şi Bârlad este disponibilă categoria Comfort. Totodată, Comfort Electric devine accesibilă în Braşov şi Cluj.