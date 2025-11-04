Booking Holdings România, Servier Pharma şi JYSK, cei mai apreciaţi angajatori ai anului 2025

Booking Holdings România ocupă primul loc în Top Angajatori Undelucram.ro 2025, urmată de Servier Pharma şi JYSK România, potrivit platformei Undelucram.ro. Clasamentul, realizat pe baza evaluărilor anonime oferite de angajaţi între 16 octombrie 2024 şi 15 octombrie 2025, reflectă percepţiile reale asupra mediului de lucru, fără influenţe din campanii de imagine.

Poziţiile companiilor au fost stabilite în funcţie de nota generală, cu o pondere de 70%, şi de cinci criterii esenţiale: oportunităţi de avansare, pachet salarial, echilibrul între viaţa profesională şi cea personală, managementul şi valorile organizaţionale. Pentru prima dată, industria IT beneficiază de un clasament extins, cu 50 de companii, confirmând diversitatea şi influenţa acestui sector. Retailul domină topul general, iar şapte noi domenii - de la energie şi entertainment până la servicii medicale şi financiare - intră în clasamentul din acest an.

„Topul Undelucram.ro reflectă vocea reală a angajaţilor. Faptul că vedem o diversificare tot mai mare a industriilor arată că tot mai multe companii investesc cu adevărat în experienţa oamenilor. Piaţa muncii devine tot mai matură şi competitivă, iar respectul şi echilibrul devin criterii de performanţă organizaţională”, a declarat Costin Tudor, fondator şi CEO Undelucram.ro.

Primele cinci poziţii din clasamentul general sunt ocupate de Booking Holdings România, Servier Pharma, JYSK România, Schneider Electric România şi Deichmann. În premieră, topul dedicat companiilor mici şi mijlocii (IMM) include clasamente separate pentru IT&C şi asigurări, marcând implicarea tot mai activă a IMM-urilor în crearea unor medii de lucru autentice şi sustenabile.

Clasamentul complet şi topurile pe industrii vor fi publicate în Catalogul „Top 100 cei mai buni angajatori pentru care să lucrezi în 2026”, care va fi lansat în februarie 2026, împreună cu Conferinţa Top Angajatori Undelucram.ro, unde vor fi analizate principalele tendinţe din piaţa muncii.