Bosch: Venituri stabile în 2025, pregătiri pentru Strategia 2030

Bosch, furnizor global de tehnologie şi servicii, a raportat un an 2025 dificil, cu venituri din vânzări stabile la 91 de miliarde de euro şi o marjă EBIT din operaţiuni de aproximativ 2%, sub aşteptări, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Compania susţine că provocările au fost cauzate de condiţiile economice globale, taxele vamale majorate şi necesitatea ajustărilor structurale şi de personal, arată comunicatul.

Preşedintele consiliului de administraţie al Robert Bosch GmbH, Stefan Hartung, a declarat că strategia pe termen lung a companiei va ajuta Bosch să depăşească realităţile economice actuale şi să valorifice oportunităţile viitoare: „Depunem eforturi susţinute pentru reducerea costurilor, creşterea productivităţii şi consolidarea capacităţii de investiţii, astfel încât să menţinem competitivitatea şi să ne asigurăm viitorul”, potrivit sursei precizate anterior.

Grupul Bosch a continuat implementarea Strategiei 2030, subliniază comunicatul, şi a vizat poziţionarea printre primii trei furnizori pe pieţele sale cheie la nivel mondial, prin inovaţii şi achiziţii. În domeniul mobilităţii definite de software, compania a obţinut comenzi de 10 miliarde de euro pentru soluţii de conducere automatizată şi tehnologie de senzori. Divizia Bosch Home Comfort îşi propune să-şi dubleze veniturile la 8 miliarde de euro, în timp ce divizia Power Tools va lansa aproximativ 2.000 de produse noi până în 2027 şi a redus timpul de lansare pe piaţă cu două luni, conform sursei precizate. Comunicatul de presă mai arată că Bosch investeşte 2,5 miliarde de euro în inteligenţă artificială până la sfârşitul lui 2027, integrând tehnologia în toate diviziile.

Director financiar şi membru al consiliului de administraţie al Bosch, Markus Forschner, a subliniat, prin intermediul comunicatului de presă, impactul negativ al contextului global asupra vânzărilor, în special în Europa, şi a menţionat că presiunea concurenţială şi cea a preţurilor va continua în 2026. Totuşi, compania estimează o creştere globală de 2,3% pentru acest an şi prognozează că îşi va atinge marja ţintă de 7% cel mai devreme în 2027, potrivit sursei citate.

Comunicatul semnalează că la nivel mondial, Bosch avea la 31 decembrie 2025 aproximativ 412.400 de angajaţi, în scădere cu 1% faţă de anul precedent, în urma reducerilor de personal şi vânzării unor divizii. În România, grupul are peste 10.300 de angajaţi şi vânzări consolidate de 529,5 milioane de euro în 2024, cu unităţi de producţie şi centre de cercetare şi dezvoltare în Cluj, Blaj, Bucureşti şi Timişoara, conform comunicatului de presă remis redacţiei.