BRD lansează proiecte speciale în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu 2025

BRD Groupe Societe Generale, partener principal al Festivalului Internaţional George Enescu, a anunţat noi iniţiative pentru ediţia din 2025, între care campania „The Original Superstars” şi seria de concerte Enescu în Control, integrate în programul oficial al festivalului, conform unui comunicat emis redacţiei.

Proiectul „The Original Superstars” propune reinterpretarea marilor compozitori ai muzicii clasice, printr-o abordare contemporană. Acesta este completat de două playlist-uri disponibile pe Spotify, „Classic Inspiration” şi „Classical Film Soundtracks”, curatoriate de regizorul Bogdan Teodor Olteanu şi de compozitoarea Ana Băncescu. Platforma Scena9.ro va publica portrete dedicate unor compozitori precum George Enescu, Maurice Ravel, Dmitri Şostakovici şi Pierre Boulez, iar Şcoala9.ro va aduce în prim-plan vocile tinere ale muzicii clasice.

Noua serie Enescu în Control, organizată săptămânal pe durata festivalului, are loc în Club Control şi aduce pe scenă ansambluri şi artişti internaţionali în formule experimentale, la graniţa dintre clasic, jazz şi muzică electronică.

Festivalul Internaţional George Enescu, ajuns la ediţia a XXVII-a, se desfăşoară între 24 august şi 21 septembrie 2025, reunind peste 4.000 de artişti din 28 de ţări şi marcând 70 de ani de la dispariţia marelui compozitor român. Tema ediţiei din acest an este „Aniversări / Celebrations”.