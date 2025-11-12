Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BRD şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare lansează două programe de garantare pentru autorităţi locale şi IMM-uri

A.B.
Bănci-Asigurări / 12 noiembrie, 18:27

BRD Groupe Societe Generale, în parteneriat cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare a României (BID), a semnat două convenţii de garantare menite să susţină tranziţia către o economie durabilă, în linie cu obiectivele asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Primul instrument, garanţia individuală pentru Unităţi Administrativ-Teritoriale (UAT), este dedicat susţinerii proiectelor de investiţii în infrastructură şi dezvoltării comunităţilor locale. Garanţiile de stat au valori cuprinse între 5 milioane şi 150 milioane de lei, pot acoperi până la 80% din valoarea finanţării, iar perioada maximă de garantare este de 15 ani.

Printre investiţiile eligibile se numără proiecte pentru drumuri, utilităţi publice, şcoli, spitale, mobilitate urbană, eficienţă energetică, spaţii verzi, centre culturale şi sportive, precum şi proiecte de inovare şi cercetare.

Al doilea program, garanţia de portofoliu pentru IMM-uri, oferă sprijin financiar companiilor care solicită credite pentru capital de lucru sau investiţii, încurajând în acelaşi timp sustenabilitatea şi inovaţia.

„Într-o economie în transformare, capitalul, tehnologia şi energia verde devin valută strategică. BID şi BRD promovează astfel nu doar finanţarea, ci crearea de ecosisteme inteligente care sprijină antreprenorii ca parteneri reali în drumul lor către succes”, a declarat Lidia Capmare, Director al Departamentului Programe Europene şi Naţionale din cadrul BRD.

La rândul său, Teodora Petre, Director Executiv al Ariei Comerciale BID, a subliniat că parteneriatul „marchează un pas concret în misiunea BID de a sprijini antreprenorii români, oferind acces mai facil la credite şi condiţii mai prietenoase pentru dezvoltare sustenabilă.”

Programul pentru IMM-uri oferă finanţări rambursabile pe o perioadă de până la 10 ani, acoperind riscul de credit printr-o garanţie financiară irevocabilă, plătibilă la prima cerere, de până la 70% din valoarea finanţărilor, respectiv 80% pentru start-up-uri, companii inovatoare şi afaceri cu acţionariat feminin.

Toate proiectele finanţate trebuie să respecte principiile ESG şi regulile privind neutralitatea climatică (DNSH).

