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Bucureştenii, tot mai nemulţumiţi de trafic şi aglomeraţie

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 26 iunie

Bucureştenii, tot mai nemulţumiţi de trafic şi aglomeraţie

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Timpul petrecut în trafic rămâne cea mai mare sursă de nemulţumire pentru locuitorii Capitalei. Potrivit unui sondaj realizat de Cosmopolis prin platforma iVox Research, 7 din 10 bucureşteni se declară nemulţumiţi de mobilitatea urbană. Mai mult de jumătate dintre respondenţi (52%) petrec zilnic peste o oră în trafic pentru activităţi esenţiale precum mersul la serviciu, dusul copiilor la şcoală sau cumpărături. Dintre aceştia, 31,7% stau între 1 şi 2 ore în trafic, iar 20,3% depăşesc 2 ore. Doar 19,3% reuşesc să se încadreze în sub 30 de minute.

Aglomeraţie, poluare şi lipsa spaţiilor verzi

Pe lângă trafic, alte probleme majore ale oraşului sunt aglomeraţia (68,3%), poluarea şi lipsa spaţiilor verzi (49,7%), precum şi lipsa locurilor de parcare (45,4%). Pentru aproximativ unul din doi locuitori, parcarea reprezintă una dintre cele mai importante dificultăţi ale vieţii urbane. Sondajul arată că deplasarea către şi dinspre locul de muncă este activitatea care consumă cel mai mult timp pentru peste 60% dintre respondenţi.

În scenariul în care ar avea mai mult timp liber, aproape jumătate dintre participanţi (49,4%) ar alege odihna, 35% ar petrece mai mult timp cu partenerul, iar 31,7% s-ar orienta către sport şi activităţi de wellness. Doar 14,4% ar folosi acest timp pentru a obţine venituri suplimentare.

Interes crescut pentru „oraşul de 10 minute”

Unul dintre cele mai importante rezultate ale sondajului indică o schimbare de mentalitate în ceea ce priveşte locuirea: 78% dintre bucureşteni spun că ar lua în calcul mutarea într-o zonă în care toate facilităţile sunt la maximum 10 minute de mers pe jos. De asemenea, 75,8% consideră esenţiale spaţiile verzi aflate în proximitatea locuinţei, urmate de zone comerciale (33%) şi servicii medicale (29,1%). În alegerea unei locuinţe, criteriile principale sunt spaţiile verzi (71,9%), prezenţa unui supermarket în complex (52%), infrastructura sportivă (32,4%) şi cea educaţională (30,4%).

Schimbare de model urban

Realizatorii sondajului susţin că datele confirmă o schimbare structurală în preferinţele de locuire. „Oamenii nu mai cumpără doar metri pătraţi, ci un stil de viaţă care le redă timpul”, a declarat Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis. Sondajul „Calitatea vieţii şi preferinţele pentru ansambluri rezidenţiale moderne” a fost realizat pe un eşantion de 1.002 respondenţi, dintre care 612 din Bucureşti şi Ilfov, utilizând metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

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26 iunie
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