Bucureştiul rămâne lider la insolvenţe

Bucureştiul s-a menţinut în luna august 2025 pe prima poziţie la numărul de dosare de insolvenţă deschise, cu 211 cazuri, după ce în iulie fuseseră înregistrate 217, conform unei analize realizate de platforma de analiză financiară RisCo.ro.

La nivel naţional, în august 2025 au fost deschise 907 dosare de insolvenţă, în scădere cu 6% faţă de luna precedentă. Capitala rămâne în fruntea clasamentului, urmată de judeţele Cluj, Bihor, Timiş şi Ilfov.

Comparativ cu august 2024, Bucureştiul a înregistrat o creştere de 15% a insolvenţelor, Clujul un avans de 121%, în timp ce în Bihor numărul cazurilor a urcat de la 16 la 73, reprezentând un salt de 356%. Judeţul Timiş a raportat 50 de dosare (+79%), iar Ilfov 41 (+58%).

Analiza arată creşteri accentuate în domenii precum construcţii (+63%), restaurante (+245%), transporturi (+164%), comerţ şi activităţi de servire a băuturilor. Potrivit specialiştilor RisCo.ro, majorările de taxe, costurile ridicate şi instabilitatea economică pun o presiune suplimentară asupra companiilor, determinând antreprenorii să utilizeze mai des instrumente de verificare financiară pentru evaluarea partenerilor de afaceri.