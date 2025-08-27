Bugetul Municipiului Iaşi - cel mai mare din istoria sa

Reporter: Care este bugetul instituţiei şi ce surse de finanţare aveţi?

Mihai Chirica: Bugetul general al Iaşiului are valoarea de circa 2,8 miliarde lei (aproximativ 572 milioane euro, faţă de un buget de 528 milioane euro la începutul anului 2024). Din suma totală, bugetul local reprezintă 2,1 miliarde lei (circa 430 milioane euro), iar bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii se ridică la suma de 642.615.300 lei (circa 124 milioane euro).

Menţionez că bugetul local cuprinde o secţiune de funcţionare de 1,15 miliarde lei, în timp ce pentru dezvoltare sunt alocaţi 986.083.180 lei. Aici se adaugă o sumă de 68.632.200 lei, reprezentând bugetul creditelor externe (reprezentând împrumutul contractat de la BERD pentru construirea noului Depou Dacia şi modernizarea Cinematografului Dacia, care se adaugă, practic, secţiunii de dezvoltare) şi bugetul creditelor interne de 105.779.570 lei (fonduri pentru termoficare şi pentru un nou stadion).

Este cel mai mare buget din istoria Iaşiului! De altfel, în ultimii zece ani, bugetul Municipiului Iaşi a cunoscut o creştere spectaculoasă şi constantă, în concordanţă cu toţi indicatorii relevanţi pentru dezvoltarea socio-economică a oraşului nostru. Deşi cheltuielile de funcţionare au crescut, secţiunea de dezvoltare include fonduri de circa 200 de milioane de euro, pentru a susţine un program important de investiţii.

Fondurile europene rămân motorul dezvoltării Iaşiului. De aceea, prioritare rămân finalizarea câtorva proiecte câştigate prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, depunerea unor proiecte noi pe Programul Regional Nord-Est 2021-2027 şi continuarea şi finalizarea proiectelor pe care le-am câştigat deja prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi care au o valoare de peste 200 de milioane de euro.

Reporter: Ce proiecte majore de investiţii aveţi pentru anul în curs?

Mihai Chirica: În privinţa investiţiilor din bugetul local, cele în continuare sunt estimate la 110.948.410 lei, iar cele noi - la 56.233.470 lei. Cu fonduri europene - domeniu în care Municipiul Iaşi este campion la nivel naţional - şi de la bugetul local vom continua şi în acest an investiţii importante, precum:

-Continuarea programului de modernizare a străzilor şi trotuarelor, în care sunt incluse, în diverse stadii (contracte de lucrări în derulare, proiectate, în curs sau propuse pentru proiectare), în jur de 150 de străzi din toate zonele oraşului. La acestea se adaugă consolidarea Pasajului Socola, finalizarea modernizării bulevardului Poitiers, construirea Pasajului Podu Roş şi pasaje subterane în intersecţia Cotnari şi Palatul Culturii. Practic, în următorii ani, după ce vom termina aceste investiţii, vom putea spune că toate străzile din oraşul nostru sunt modernizate;

-Modernizarea transportului public, prin achiziţia a 18 tramvaie şi 25 de autobuze electrice noi şi prin construirea unui nou depou „verde” în Dacia;

-Modernizarea în continuare a Spitalului „Dr. C. Parhon” şi a Spitalului de Recuperare;

-Modernizarea a 22 de corpuri de clădire ale unităţilor şcolare, extinderea Liceului Teoretic „Miron Costin” şi a Colegiului „Mihai Eminescu”, precum şi finalizarea lucrărilor de consolidare a Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”;

-Extinderea Şcolilor Gimnaziale „Nicolae Iorga” şi „Veronica Micle”;

-Finalizarea dotării cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar;

-Finalizarea lucrărilor la noile săli de sport de la Şcolile Gimnaziale „Titu Maiorescu” şi „Alexandru Vlahuţă” şi construirea de noi săli la Şcolile Gimnaziale „Otilia Cazimir” şi „Gh. I. Brătianu”;

-Construirea de locuinţe moderne pentru tineri (şapte tronsoane cu 188 de apartamente) în zona Grădinari;

-Finalizarea lucrărilor de reabilitare termică sau consolidare la blocuri de locuinţe (cinci blocuri, două clădiri şi două cămine sociale);

-Finalizarea lucrărilor de modernizare a Parcului Teatrului Naţional şi reabilitarea Pieţei Unirii, a Monumentului Independenţei, a statuii lui Ştefan cel Mare şi a altor monumente. De asemenea, continuăm modernizarea Cinematografului Dacia şi începem reconstruirea Cinematografului Tineretului. Foarte importante sunt finalizarea reabilitării Filarmonicii şi construirea unui nou sediu al Operei;

-Începerea modernizării Plajei Nicolina şi a Băilor Purcica şi construirea unui Aqua Park în zona Moara de Vânt;

-Continuarea programului de modernizare a spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă.

Reporter: În ce mod este afectată activitatea instituţiei de contextul politic pe care îl traversăm, dar şi de situaţia macroeconomică dificilă?

Mihai Chirica: Anul trecut a fost un an complicat, marcat, pe de o parte, de continuarea războiului absurd în apropierea graniţelor noastre, de inflaţie şi dificultăţi economice, la care s-au adăugat tulburările specifice unui an electoral, dar şi, pe de altă parte, de o serie de reuşite care sunt premise ale menţinerii oraşului nostru pe drumul cel bun pe care se află în ultimii ani. Astfel, în pofida tuturor greutăţilor, nu puţine, Iaşiul a continuat să funcţioneze în parametri normali. Din păcate, se pare că acest an 2025 va fi marcat de exact aceleaşi probleme. Am însă convingerea că Iaşiul, datorită şi parteneriatelor cu alte instituţii importante, de pe plan local, naţional şi european, va depăşi toate obstacolele, continuându-şi marile proiecte şi confirmând statutul de mare oraş european.

Reporter: Ce investiţii de tip smart implementaţi?

Mihai Chirica: Continuăm proiectele privind iluminatul public inteligent, transportul public modern (vehicule electrice, aplicaţii de tracking), clădirile eficiente energetic (şcoli, spitale), dar şi de dezvoltare a platformelor digitale pentru participare civică (bugetare participativă, aplicaţii de sesizări). De asemenea, încurajăm implicarea cetăţenilor în viaţa cetăţii, dar şi transparenţa prin digitalizare.

Reporter: Care sunt domeniile prioritare de investiţii?

Mihai Chirica: După cum am arătat mai sus, proiectul de buget vine să răspundă exact intereselor şi nevoilor ieşenilor, dar şi planului administraţiei de a face din Iaşi unul dintre marile oraşe europene. De altfel, am consultat ieşenii prin chestionare şi, ca de obicei, preocupările sunt cele specifice unui oraş mare: modernizarea străzilor (în special a celor din cartierele rezidenţiale noi), fluidizarea traficului, locurile de parcare, transportul public, spaţiile verzi şi locurile de joacă. Se mai remarcă un interes consistent pentru sănătate şi educaţie.

Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie până la finalul anului?

Mihai Chirica: Împreună cu partenerii noştri politici cu care am format majoritatea în Consiliul Local, am stabilit o listă de zece proiecte prioritare, pe care le vom urmări în acest mandat, sperând că primii paşi îi vom face chiar în acest an 2025:

1. Spitalul Regional de Urgenţă

2. Sala Polivalentă „Regina Maria”

3. Stadionul Municipal „Regele Ferdinand I”

4. Centura de ocolire pentru trafic uşor

5. Autostrada „Unirii” A8

6. Pasajul Podu Roş

7. Trenul Metropolitan Iaşi

8. Zona de agrement „Poitiers”

9. Continuarea programului de modernizare a unităţilor de învăţământ

10. Susţinerea sportului de masă şi de performanţă

Reporter: Ce strategie de dezvoltare aveţi pe termen scurt, mediu şi lung?

Mihai Chirica: Viziunea noastră şi obiectivul nostru fundamental sunt ca Iaşiul să îşi consolideze statutul de metropolă care generează dezvoltare în Zona Metropolitană, în Judeţul Iaşi şi în întreaga Regiune de Nord-Est. Avem toate atuurile pentru a atinge acest obiectiv: populaţie tânără, şcoli şi licee de top, universităţi şi institute de cercetare, o forţă de muncă tânără şi bine pregătită, unul dintre cele mai active şi performante medii de afaceri în noile industrii bazate pe inteligenţă şi inovare tehnologică, dar nu numai. Vom face tot ce ne stă în putinţă pentru ca toate aceste atuuri să fie completate de o serie de investiţii pe care municipalitatea, alături de autorităţile judeţene şi centrale, le va continua sau demara, totul pentru a creşte calitatea vieţii, astfel încât oamenii - ca şi companiile - să fie motivaţi să rămână aici, în oraşul nostru iubit!

Deşi 2025 se anunţă a fi încă un an dificil din punct de vedere economic, administraţia locală îşi va duce proiectele importante la bun sfârşit şi va începe altele noi, iar Primăria Municipiului Iaşi va rămâne aceeaşi instituţie sobră preocupată doar de problemele oraşului şi ale comunităţii ieşene. Scopul nostru rămâne acelaşi: să facem din Iaşi un oraş cât mai modern, cât mai curat, cât mai dezvoltat. Suntem o Capitală Culturală, suntem o Capitală Spirituală, suntem o Capitală Istorică şi devenim, cu fiecare an care trece, şi o mare Capitală Economică. Pentru Iaşi, viitorul sună bine!

Reporter: Ce probleme legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

Mihai Chirica: Orice oraş, mai ales cele mari, cele care joacă un rol important în geo-politica naţională şi europeană, sunt foarte atente la modificările legislative din toate domeniile sensibile: mediu, sănătate, educaţie, infrastructură etc. Din păcate, marile probleme sunt ocolite an de an. Dau un singur exemplu: de ani de zile, atrag atenţia guvernanţilor că România a devenit ţara maşinilor poluante cu consecinţe dramatice asupra sănătăţii românilor. Avem nevoie de reguli foarte dure, de amenzi foarte mari, de soluţii moderne în această zonă a parcului auto, a traficului etc., altfel viitorul miroase a fum!

Reporter: Cum estimaţi că va evolua acest an?

Mihai Chirica: Traversăm ani grei, dar puterea unei economii şi valoarea unei clase politice sunt date tocmai de capacitatea de a trece cât mai uşor peste crize. Un lucru este sigur: România are nevoie de reforme! Până la finele acestui an, vom vedea cât sunt de pregătiţi guvernanţii României pentru a construi un viitor mai bun! Să ţinem minte că niciun om nu este de neînlocuit, nici o problemă nu poate rămâne nerezolvată pe veşnicie, nicio schimbare nu face toţi oamenii fericiţi.

Reporter: Mulţumesc!

(Interviu preluat din revista BURSA Construcţiilor)