Bujduveanu: ”Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare”

Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă că va fi dat în exploatare un nou tronson de 500 m cde onductă magistrală de termoficare, parte din Magistrala II SUD, care asigură distribuţia apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviaţiei, potrivit news.ro.

În prezent, sunt deschise 28 de şantiere pentru modernizarea sistemului de termoficare.

”Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare, după ce zilele acestea am finalizat probele de presiune. Acest tronson alimentează cu agent termic o parte din zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor şi Şoseaua Colentina”, anunţă Bujduveanu într-o postare pe Facebook.

El precizează că ucrarea face parte din Obiectivul 3 - Magistrala II SUD, cu o lungime totală a conductelor de 9 km, din care Compania Municipală Energetica Servicii a înlocuit până acum 3 km.

”Această magistrală este extrem de importantă întrucât asigură distribuţia apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviaţiei, iar vechile conducte au dus la zeci de avarii în ultimii ani”, rexplică edilul.

Bujduveanu menţionează că în prezent, în Capitală sunt deschise 28 de şantiere pentru modernizarea sistemului de termoficare.