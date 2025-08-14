Bujduveanu: ”Cel mai important este să avem un PUG, aprobat, nou, la momentul 2025-2026”

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, afirmă că vrea să continue politica iniţiată de Nicuşor Dan în ceea ce priveşte atitudinea Primăriei faţă de dezvoltatorii imobiliari, potrivit news.ro.

Edilul subliniază importanţa noului Plan Urbanistic General pentru municipiul Bucureşti, în condiţiile în care actualul PUG este unul extrem de vechi şi nu ţine pasul cu realităţile din prezent.

Întrebat, miercuri seară, la B1 Tv, dacă vrea să continue lupta lui Nicuşor Dan cu ceea ce fostul edil a numit ”mafia imobiliară”, Stelian Bujduveanu a răspuns: ”Da, cu siguranţă”.

”Pentru că cei care nu au respectat legea întotdeauna au fost cei care au urlat primii. Domnul preşedinte, când a fost în administraţia locală, a spus foarte clar: nu vom tolera să se încalce legea, mai ales când vine vorba de urbanism. Trebuie să realizăm ce se întâmplă pentru viitor, pentru copiii noştri. În momentul în care tu trânteşti un (bloc - n.r.) P+15 (etaje - n.r.), P+10 în mijlocul unor cartiere de case, efectele care vin în cascadă pe termen lung sunt devastatoare: de la locuri de parcare la infrastructura edilitară, nu mai ţin ţevile, nu mai ţine strada, nu mai ai unde să parchezi maşina, nu mai este iluminatul. Se strică un cartier întreg. Lupta pe care dânsul a început-o, noi o continuăm”, a afirmat Stelian Bujduveanu.

El a subliniat importanţa unui nou Plan Urbanistic General pentru Bucureşti.

”Cel mai important, ca să atingem obiectivul, este să avem un Plan Urbanistic General, aprobat, nou, la momentul 2025-2026. Nu-l vom putea aproba în acest an, dar vom putea avea o primă variantă. Ultima dată când a expirat acesta a fost în 2010. Noi lucrăm, în materie de urbanism, pe un document elaborat în 1997-2000. După 25 de ani de la elaborarea acelui document, nu mai are cum să fie în ton cu realităţile de astăzi”, a adăugat primarul interimar.