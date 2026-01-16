Bulgaria va organiza din nou alegeri

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat vineri că ţara va organiza alegeri anticipate după ce partidele principale au refuzat un mandat de a forma un guvern, transmite Reuters.

Criza politică s-a accentuat după demisia, în luna decembrie, a guvernului de coaliţie condus de premierul Rosen Jeliazkov, susţinut de alianţa GERB-SDS, pe fondul protestelor de stradă împotriva corupţiei şi al nemulţumirilor generate de introducerea unor majorări de taxe în proiectul bugetului pentru 2026, relatează Reuters.

Vineri, şeful statului a oferit Alianţei pentru Drepturi şi Libertăţi ultima oportunitate de a încerca formarea unui executiv, însă partidul a refuzat mandatul, devenind a treia formaţiune politică care respinge această responsabilitate în cursul săptămânii, conform aceleiaşi surse.

„Mergem la alegeri”, a declarat preşedintele Rumen Radev, citat de Reuters, confirmând declanşarea unui nou scrutin.

Următoarele alegeri ar urma să fie al optulea scrutin organizat în Bulgaria în ultimii patru ani, într-un context de instabilitate politică prelungită, notează Reuters.

În pofida incertitudinilor politice, Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie, conform calendarului stabilit. Totuşi, potrivit Reuters, ţara are nevoie de stabilitate guvernamentală pentru a accelera atragerea fondurilor europene, a stimula investiţiile străine şi a combate corupţia endemică.