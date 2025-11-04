Burger King deschide al doilea restaurant din Ploieşti, în Shopping City

Lanţul american Burger King îşi continuă extinderea în România şi deschide, pe 5 noiembrie, cel de-al doilea restaurant din Ploieşti, situat în Shopping City Ploieşti, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Noul spaţiu aduce faimosul gust flame-grilled şi experienţa autentică Burger King mai aproape de comunitatea locală, consolidând prezenţa brandului în regiunea de sud a ţării.

Pentru a marca inaugurarea, primii 100 de vizitatori vor primi gratuit un burger Whopper Jr., iar pe parcursul zilei vor avea loc activări şi experienţe interactive, precum jocul „Spin the Capsule” şi „Social Media Crown Challenge”, cu premii instant pentru participanţi.

„Oraşul Ploieşti este unul important pentru Burger King, cu o comunitate de clienţi fideli şi pasionaţi de gustul flame-grilled. Deschiderea acestui nou restaurant în Shopping City Ploieşti este un pas firesc în extinderea reţelei noastre şi o dovadă a angajamentului de a oferi o experienţă de calitate bună şi consecventă în toate restaurantele din ţară”, a declarat Raluca Lupu, Head of Operations Burger King & Popeyes România.

Deschiderea marchează un nou pas în strategia de dezvoltare pe termen lung a Burger King în România, într-un an aniversar pentru brand, care împlineşte şase ani pe piaţa locală. În ultimii trei ani, compania a inaugurat peste 30 de restaurante şi continuă să investească în extinderea reţelei şi îmbunătăţirea experienţei clienţilor din întreaga ţară.