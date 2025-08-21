Bursele ANIS 2025: investiţie în viitorul educaţiei şi al tehnologiei din România

Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) a anunţat lansarea celei de-a opta ediţii a programului Bursele ANIS, dedicat tinerilor universitari care integrează în procesul de predare tehnologii emergente şi metode inovatoare de învăţare.

Înscrierile se desfăşoară între 1 şi 23 septembrie, cu posibilitatea prelungirii până la 30 septembrie 2025, în funcţie de numărul aplicaţiilor primite.

• Cele mai multe granturi din istoria programului

Ediţia din acest an marchează un record: 25 de burse, fiecare în valoare de 5.000 de euro, vor fi acordate cadrelor didactice universitare. Programul este susţinut cu sprijinul companiilor din industria IT, confirmând angajamentul mediului privat faţă de dezvoltarea educaţiei. „România se află pe locul 39 în clasamentul global al inovaţiei şi printre ultimele state din UE la capitolul competenţe digitale. Viitorul depinde de cei care pot transforma sala de curs într-un laborator de inovaţie. Bursele ANIS 2025 marchează angajamentul nostru constant de a investi în viitorul educaţiei şi al tehnologiei”, a declarat Corina Vasile, director executiv ANIS. Programul este deschis lectorilor universitari, asistenţilor şi doctoranzilor sub 40 de ani, care în anul universitar 2025-2026 predau discipline ce includ tehnologii precum: Inteligenţă Artificială / Machine Learning,

Big Data, Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Cybersecurity, Quantum Computing, HealthTech, Tech for All - proiecte prin care tehnologia ajunge şi în facultăţi non-IT. Proiectele pot fi complet noi sau îmbunătăţite semnificativ (minimum 50% în ultimul an ori 60% în ultimii doi ani). De la lansarea sa în 2018, programul a sprijinit 82 de proiecte didactice, oferind finanţări în valoare totală de 410.000 de euro. Proiectele premiate au provenit din 21 de centre universitare şi au generat colaborări de cercetare şi dezvoltare între mediul academic şi companii private. ANIS reprezintă interesele industriei de IT din România de 25 de ani şi reuneşte peste 150 de companii membre.