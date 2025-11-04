Bursele europene au început luna noiembrie în creştere

Bursele europene au deschis prima zi de tranzacţionare a lunii decembrie pe o tendinţă pozitivă, pe fondul aşteptărilor privind deciziile de politică monetară ale băncilor centrale şi publicarea rezultatelor trimestriale ale companiilor, transmite Reuters.

Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,07%. În Marea Britanie, FTSE 100 crescut cu peste 0,2%, în timp ce DAX-ul german a avansat cu peste 0,6%. CAC 40 din Franţa a scăzut cu 0,1%, iar FTSE MIB din Italia a urcat cu 0,1%.

Săptămâna rezultatelor financiare a debutat cu Ryanair, care a raportat un profit net de 1,72 miliarde de euro pentru trimestrul al doilea şi 2,54 miliarde de euro pentru primul semestru, o creştere de 42% faţă de anul trecut, în linie cu estimările analiştilor. Veniturile pe prima jumătate a anului au urcat cu 13%, la 9,82 miliarde de euro. Acţiunile companiei au crescut cu 4%, recuperând pierderile de la începutul şedinţei.

Sectorul auto a condus câştigurile de luni, cuacţiunile Renault în creştere cu aproximativ 2%, după ce directorul pentru creştere Fabrice Cambolive a declarat că grupul francez vizează noi parteneriate globale pentru dezvoltarea şi vânzarea de vehicule, în urma acordului recent cu compania chineză Geely.

Acţiunile Mercedes-Benz şi Volkswagen au avansat fiecare cu 2,2%, iar cele ale Porsche au urcat cu 1,3%, determinând indicele Stoxx 600 Automobiles & Parts să crească cu 1%.

BP a adăugat 0,6%, după ce gigantul energetic a anunţat vânzarea unor active onshore din SUA, situate în bazinele Permian şi Eagle Ford, către fondul Sixth Street pentru 1,5 miliarde de dolari. Compania îşi va publica rezultatele trimestriale marţi.

Printre rapoartele financiare aşteptate în această săptămână se numără cele ale Ferrari şi Aramco (marţi), BMW şi Vestas (miercuri), iar joi urmează Commerzbank, Diageo, Rheinmetall, AstraZeneca şi Maersk, în timp ce Richemont va raporta vineri.

Pe frontul monetar, Riksbank (banca centrală a Suediei) va anunţa miercuri decizia sa privind rata dobânzii, urmată joi de Banca Angliei, unde economiştii sunt împărţiţi între o pauză sau o reducere a dobânzilor. Bundesbank, banca centrală a Germaniei, va publica joi raportul său privind stabilitatea financiară.

Investitorii asiatici au reacţionat la datele privind activitatea manufacturieră din China, după ce indicele PMI al companiei RatingDog pentru luna octombrie a coborât la 50,6, sub aşteptările analiştilor (50,9) şi sub nivelul din septembrie (51,2).

Datele oficiale publicate vineri de Biroul Naţional de Statistică al Chinei au arătat că activitatea din industrie a scăzut la 49,0, cel mai redus nivel din ultimele şase luni.