Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bursele europene au început luna noiembrie în creştere

T.B.
Internaţional / 4 noiembrie, 07:10

Bursele europene au început luna noiembrie în creştere

Bursele europene au deschis prima zi de tranzacţionare a lunii decembrie pe o tendinţă pozitivă, pe fondul aşteptărilor privind deciziile de politică monetară ale băncilor centrale şi publicarea rezultatelor trimestriale ale companiilor, transmite Reuters.

Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,07%. În Marea Britanie, FTSE 100 crescut cu peste 0,2%, în timp ce DAX-ul german a avansat cu peste 0,6%. CAC 40 din Franţa a scăzut cu 0,1%, iar FTSE MIB din Italia a urcat cu 0,1%.

Săptămâna rezultatelor financiare a debutat cu Ryanair, care a raportat un profit net de 1,72 miliarde de euro pentru trimestrul al doilea şi 2,54 miliarde de euro pentru primul semestru, o creştere de 42% faţă de anul trecut, în linie cu estimările analiştilor. Veniturile pe prima jumătate a anului au urcat cu 13%, la 9,82 miliarde de euro. Acţiunile companiei au crescut cu 4%, recuperând pierderile de la începutul şedinţei.

Sectorul auto a condus câştigurile de luni, cuacţiunile Renault în creştere cu aproximativ 2%, după ce directorul pentru creştere Fabrice Cambolive a declarat că grupul francez vizează noi parteneriate globale pentru dezvoltarea şi vânzarea de vehicule, în urma acordului recent cu compania chineză Geely.

Acţiunile Mercedes-Benz şi Volkswagen au avansat fiecare cu 2,2%, iar cele ale Porsche au urcat cu 1,3%, determinând indicele Stoxx 600 Automobiles & Parts să crească cu 1%.

BP a adăugat 0,6%, după ce gigantul energetic a anunţat vânzarea unor active onshore din SUA, situate în bazinele Permian şi Eagle Ford, către fondul Sixth Street pentru 1,5 miliarde de dolari. Compania îşi va publica rezultatele trimestriale marţi.

Printre rapoartele financiare aşteptate în această săptămână se numără cele ale Ferrari şi Aramco (marţi), BMW şi Vestas (miercuri), iar joi urmează Commerzbank, Diageo, Rheinmetall, AstraZeneca şi Maersk, în timp ce Richemont va raporta vineri.

Pe frontul monetar, Riksbank (banca centrală a Suediei) va anunţa miercuri decizia sa privind rata dobânzii, urmată joi de Banca Angliei, unde economiştii sunt împărţiţi între o pauză sau o reducere a dobânzilor. Bundesbank, banca centrală a Germaniei, va publica joi raportul său privind stabilitatea financiară.

Investitorii asiatici au reacţionat la datele privind activitatea manufacturieră din China, după ce indicele PMI al companiei RatingDog pentru luna octombrie a coborât la 50,6, sub aşteptările analiştilor (50,9) şi sub nivelul din septembrie (51,2).

Datele oficiale publicate vineri de Biroul Naţional de Statistică al Chinei au arătat că activitatea din industrie a scăzut la 49,0, cel mai redus nivel din ultimele şase luni.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0861
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4167
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4698
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7988
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.6303

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb