BURSELE LUMII Investitorii, atenţi la raportări şi la dinamica de pe piaţa metalelor

Bursele europene au fluctuat ieri, în partea a doua a zilei fiind pe curs pozitiv, după ce au încetat vânzările masive din zona metalelor preţioase.

• London Stock Exchange

- În contextul dat, titlurile companiei miniere Anglo American Plc s-au apreciat cu 0,7%, la 3.427 pence la ora locală 14.26, cele ale Rio Tinto Plc - cu 0,2%, la 6.750 pence.

- Acţiunile AstraZeneca Plc au urcat cu 2,6%, la 13.956 pence la ora 14.25. Compania farmaceutică anglo-suedeză va licenţia medicamente experimentale pentru obezitate şi afecţiuni asociate greutăţii de la CSPC Pharmaceutical Group, într-un acord cu o valoare totală potenţială de 18,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 1%, la 10.325,29 puncte la ora 14.28.

• Euronext Paris

- Titlurile companiei petroliere franceze TotalEnergies SE au coborât cu 0,9%, la 60,58 euro la ora 15.14, odată cu declinul cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Acţiunile Capgemini SE au urcat cu 2,2%, la 134,10 euro la ora 15.15. Compania de IT a anunţat că îşi vinde filiala americană Capgemini Government Solutions.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,9%, la 8.197,44 puncte la ora 15.15.

• SIX Swiss Exchange

- Titlurile Barry Callebaut AG au câştigat 1%, ajungând la 1.366 franci. Conform Reuters, fostul CEO al producătorului elveţiano-belgian de ciocolată, Peter Feld, a părăsit compania luna trecută, după un conflict în conducere, nesemnalat anterior, pe tema unei propuneri de separare a afacerii cu cacao.

- Acţiunile Julius Baer Gruppe AG s-au depreciat cu 0,8%, la 64,08 franci la ora 15.18. Banca a raportat scăderea cu 25% a profitului său net în 2025.

- Indicele SMI a urcat cu 1,4%, la 13.375,32 puncte la ora 15.21.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs ascendent ieri dimineaţă, în aşteptarea unor noi raportări ale companiilor.

- Titlurile Oracle Corp. au câştigat 2%, atingând 167,95 dolari la ora locală 10.11. Compania de calculatoare a anunţat, duminică, un plan prin care vrea să atragă până la 50 de miliarde de dolari în vederea creşterii capacităţii de inteligenţă artificială pentru clienţii săi.

- Acţiunile The Walt Disney Co. s-au depreciat cu 7,1%, la 104,80 dolari la ora 10.13, deşi conglomeratul de mass-media şi divertisment a raportat rezultate peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,6%, la 49.184,23 puncte la ora 10.14, S&P 500 - cu 0,5%, la 6.974,57 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Alphabet Inc., deţinătorul Google, s-au apreciat cu 1,5%, la 343,56 dolari la ora 10.14. Waymo, divizia de conducere autonomă a grupului Alphabet, urmăreşte obţinerea unui pachet de finanţare de aproximativ 16 miliarde de dolari, ceea ce ar ridica valoarea companiei la aproape 110 miliarde de dolari, spun surse citate de Bloomberg.

- Acţiunile Carlyle Group Inc. au coborât cu 0,7%, la 58,39 dolari la ora 10.16. Fondul american de investiţii Carlyle discută cu investitori din Emiratele Arabe Unite pentru un posibil parteneriat, în cazul în care acordul preliminar de cumpărare a activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil se va finaliza, conform unor surse citate de Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,6%, la 23.606,80 puncte la ora 10.16.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, după vânzările masive de la finele săptămânii trecute, de pe piaţa metalelor preţioase.

- Acţiunile Matsuda Sangyo Co., companie niponă cu afaceri în sectorul metalelor preţioase, au coborât cu 4,7%, la 5.890 yeni, cele ale Mitsubishi Materials Corp., companie care realizează, printre altele, produse din metale, cu 6,1%, la 4.179 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1,3%, la 52.655,18 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au coborât cu 8,2%, la 1,73 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 8,1%, la 26,60 dolari australieni. La finele săptămânii trecute, cotaţia aurului a scăzut puternic, după ce, în zilele anterioare, depăşise, pentru prima dată, pragul de 5.600 de dolari pe uncie, pe fondul tensiunilor geopolitice, care alimentează cererea din domeniu. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un minus de 10%, ajungând la 155,96 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 1%, la 8.778,60 puncte.