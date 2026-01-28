Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BURSELE LUMII Investitorii, atenţi la raportările companiilor

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 28 ianuarie

Investitorii, atenţi la raportările companiilor

Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii urmărind acordul comercial istoric încheiat de Uniunea Europenă cu India şi informaţiile legate de raportările companiilor.

Deutsche Börse

- Titlurile Puma SE au urcat cu 7,6%, la 23,28 euro la ora locală 16.22. Grupul chinez Anta Sports a anunţat ieri că a ajuns la un acord cu Groupe Artemis, compania de investiţii a familiei franceze Pinault, pentru achiziţia unei participaţii de 29,06% din Puma, devenind cel mai mare acţionar al companiei germane de echipament sportiv, conform Reuters. Anta Sports Group a precizat că participaţia este evaluată la 1,5 miliarde de euro.

- Acţiunile companiei auto Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au depreciat cu 1,1%, la 86,52 euro la ora 16.24, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 1,5%, la 57,07 euro. Producătorii auto europeni, afectaţi de taxele vamale americane şi de războiul preţurilor din China, vor primi un ajutor de pe urma acordului comercial dintre UE şi India, care prevede reducerea semnificativă a taxelor vamale la importurile de maşini, dar se vor confrunta cu o piaţă dificilă, anunţă Reuters.

- Titlurile Volkswagen AG au pierdut 1,3%, ajungând la 102,70 euro la ora 16.24. Grupul auto nu va putea construi planificata fabrică pentru marca sa premium Audi în Statele Unite, dacă nu sunt reduse taxele vamale, a afirmat directorul general Oliver Blume, citat de Handelsblatt.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,3%, la 24.866,61 puncte la ora 16.26.

Euronext Paris

- Titlurile Airbus SE au coborât cu 1,1%, la 200,15 euro la ora 16.27, deşi Airbus Helicopters a anunţat că a înregistrat o creştere cu aproape 20% a comenzilor sale anul trecut, consolidându-şi poziţia pe piaţa militară, potrivit Reuters.

Divizia de elicoptere a Airbus a raportat 544 de comenzi brute (536 nete, după anulări), faţă de 455 brute şi 450 nete în 2024. Livrările au sporit cu 8,5%, la 392 de unităţi, de la 361 în anul precedent.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,2%, la 8.143,37 puncte la ora 16.28.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, în atenţia investitorilor fiind raportările companiilor.

- Acţiunile Boeing Co. au coborât cu 3,2%, la 240,54 dolari la ora locală 10.56, deşi grupul aerospaţial a raportat, pentru 2025, primul său profit net anual de după 2018, de 1,89 miliarde de dolari, conform AFP.

- Titlurile General Motors Co. au urcat cu 9,3%, la 86,80 dolari la ora 10.58. Compania auto a anunţat rezultate peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,8%, la 49.016,78 puncte la ora 10.59, S&P 500 a urcat cu 0,5%, la 6.983,47 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile Alphabet Inc., deţinătorul Google, s-au apreciat cu 1,2%, la 337,53 dolari la ora 11.00. Comisia Europeană a iniţiat ieri două seturi de proceduri de specificare pentru a ajuta Google să îşi respecte obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale (DMA).

- Titlurile CoreWeave Inc. au urcat cu 9,7%, la 107,86 dolari la ora 10.53, după ce, recent, Nvidia Corp. a anunţat că a investit 2 miliarde de dolari în furnizorul de infrastructură pentru inteligenţă artificială. Acţiunile gigantului tehnologiei Nvidia au crescut cu 1,5%, la 189,29 dolari la ora 11.01.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,9%, la 23.821,64 puncte la ora 11.02.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, urmând cursul pe care s-au înscris pieţele americane în ziua anterioară.

- În acest context, acţiunile producătorului nipon de aparate foto Canon Inc. s-au apreciat cu 0,4%, la 4.511 yeni, cele ale companiei de electronice Tokyo Electron Ltd. - cu 2,5%, la 42.130 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,9%, la 53.333,54 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au urcat cu 0,5%, la 1,86 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 0,4%, la 27,70 dolari australieni. Cotaţia aurului a depăşit, săptămâna aceasta, pentru prima dată pragul de 5.100 de dolari pe uncie, pe fondul politicilor şi declaraţiilor haotice ale lui Donald Trump, care determină tot mai mulţi investitori să caute un refugiu sigur în metalul preţios. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 1,4%, ajungând la 180,94 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,9%, la 8.941,60 puncte.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

DIN ACELAŞI DOMENIU

Jurnal Bursier

Citeşte toate articolele din Jurnal Bursier

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb