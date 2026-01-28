BURSELE LUMII Investitorii, atenţi la raportările companiilor

Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii urmărind acordul comercial istoric încheiat de Uniunea Europenă cu India şi informaţiile legate de raportările companiilor.

• Deutsche Börse

- Titlurile Puma SE au urcat cu 7,6%, la 23,28 euro la ora locală 16.22. Grupul chinez Anta Sports a anunţat ieri că a ajuns la un acord cu Groupe Artemis, compania de investiţii a familiei franceze Pinault, pentru achiziţia unei participaţii de 29,06% din Puma, devenind cel mai mare acţionar al companiei germane de echipament sportiv, conform Reuters. Anta Sports Group a precizat că participaţia este evaluată la 1,5 miliarde de euro.

- Acţiunile companiei auto Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au depreciat cu 1,1%, la 86,52 euro la ora 16.24, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 1,5%, la 57,07 euro. Producătorii auto europeni, afectaţi de taxele vamale americane şi de războiul preţurilor din China, vor primi un ajutor de pe urma acordului comercial dintre UE şi India, care prevede reducerea semnificativă a taxelor vamale la importurile de maşini, dar se vor confrunta cu o piaţă dificilă, anunţă Reuters.

- Titlurile Volkswagen AG au pierdut 1,3%, ajungând la 102,70 euro la ora 16.24. Grupul auto nu va putea construi planificata fabrică pentru marca sa premium Audi în Statele Unite, dacă nu sunt reduse taxele vamale, a afirmat directorul general Oliver Blume, citat de Handelsblatt.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,3%, la 24.866,61 puncte la ora 16.26.

• Euronext Paris

- Titlurile Airbus SE au coborât cu 1,1%, la 200,15 euro la ora 16.27, deşi Airbus Helicopters a anunţat că a înregistrat o creştere cu aproape 20% a comenzilor sale anul trecut, consolidându-şi poziţia pe piaţa militară, potrivit Reuters.

Divizia de elicoptere a Airbus a raportat 544 de comenzi brute (536 nete, după anulări), faţă de 455 brute şi 450 nete în 2024. Livrările au sporit cu 8,5%, la 392 de unităţi, de la 361 în anul precedent.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,2%, la 8.143,37 puncte la ora 16.28.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, în atenţia investitorilor fiind raportările companiilor.

- Acţiunile Boeing Co. au coborât cu 3,2%, la 240,54 dolari la ora locală 10.56, deşi grupul aerospaţial a raportat, pentru 2025, primul său profit net anual de după 2018, de 1,89 miliarde de dolari, conform AFP.

- Titlurile General Motors Co. au urcat cu 9,3%, la 86,80 dolari la ora 10.58. Compania auto a anunţat rezultate peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,8%, la 49.016,78 puncte la ora 10.59, S&P 500 a urcat cu 0,5%, la 6.983,47 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Alphabet Inc., deţinătorul Google, s-au apreciat cu 1,2%, la 337,53 dolari la ora 11.00. Comisia Europeană a iniţiat ieri două seturi de proceduri de specificare pentru a ajuta Google să îşi respecte obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale (DMA).

- Titlurile CoreWeave Inc. au urcat cu 9,7%, la 107,86 dolari la ora 10.53, după ce, recent, Nvidia Corp. a anunţat că a investit 2 miliarde de dolari în furnizorul de infrastructură pentru inteligenţă artificială. Acţiunile gigantului tehnologiei Nvidia au crescut cu 1,5%, la 189,29 dolari la ora 11.01.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,9%, la 23.821,64 puncte la ora 11.02.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, urmând cursul pe care s-au înscris pieţele americane în ziua anterioară.

- În acest context, acţiunile producătorului nipon de aparate foto Canon Inc. s-au apreciat cu 0,4%, la 4.511 yeni, cele ale companiei de electronice Tokyo Electron Ltd. - cu 2,5%, la 42.130 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,9%, la 53.333,54 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au urcat cu 0,5%, la 1,86 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 0,4%, la 27,70 dolari australieni. Cotaţia aurului a depăşit, săptămâna aceasta, pentru prima dată pragul de 5.100 de dolari pe uncie, pe fondul politicilor şi declaraţiilor haotice ale lui Donald Trump, care determină tot mai mulţi investitori să caute un refugiu sigur în metalul preţios. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 1,4%, ajungând la 180,94 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,9%, la 8.941,60 puncte.