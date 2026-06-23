BURSELE LUMII Orientul Mijlociu continuă să ţină atenţia pieţelor

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii urmărind evoluţiile din Orientul Mijlociu şi Marea Britanie.

• London Stock Exchange

- Titlurile băncii britanice Barclays Plc s-au apreciat cu 3,2%, la 512,10 pence la ora locală 14.26, cele ale Lloyds Banking Group Plc, tot cu 3,2%, la 108,50 pence, după ce premierul de la Londra, Keir Starmer, şi-a prezentat demisia.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,6%, la 10.427,51 puncte la ora 14.26.

• Bolsa de Madrid

- Titlurile Banco Santander SA au urcat cu 1,5%, la 11,98 euro la ora 15.14, cele ale Inditex SA au coborât cu 0,3%, la 55,56 euro. Grupul bancar spaniol a depăşit gigantul din industria modei, devenind cea mai valoroasă companie listată la Bursa din Spania, pentru prima dată în ultimii opt ani. Ieri, capitalizarea bursieră a Santander era de 174,9 miliarde de euro, depăşind valoarea de piaţă de circa 173,2 miliarde de euro a Inditex, proprietarul mărcii Zara.

- Indicele Ibex 35 a urcat cu 0,8%, la 19.503,60 puncte la ora 15.16.

• Deutsche Börse

- Titlurile Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au depreciat cu 0,2%, la 59,88 euro la ora 15.32. Producătorul auto german şi reprezentanţii angajaţilor se pregătesc de discuţii, după ce compania şi-a redus estimările de profit şi a promis că va intensifica măsurile de eficienţă, a declarat vineri un purtător de cuvânt al consiliului întreprinderii, conform Reuters.

- Indicele DAX a crescut cu 0,5%, la 25.113,92 puncte la ora 15.34.

• Euronext Paris

- Acţiunile Ubisoft Entertainment SA au urcat cu 0,3%, la 5,28 euro la ora 15.35. Unul dintre cei cinci fraţi care au fondat compania de jocuri online, Claude Guillemot, a murit, împreună cu o altă persoană, în urma prăbuşirii, vineri, a unui avion de mici dimensiuni în apropierea oraşului La Baule, pe coasta atlantică a Franţei, potrivit EFE.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,2%, la 8.405,02 puncte la ora 15.36.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, atenţia locală fiind îndreptată spre situaţia din Iran.

- Acţiunile CRH Plc au coborât cu 0,8%, la 110,36 dolari la ora locală 09.53, cele ale Arcosa Inc. au urcat cu 7,1%, la 145,52 dolari. Compania de materiale de construcţii CRH a anunţat că va achiziţiona Arcosa, furnizor de produse legate de infrastructură, într-o tranzacţie de 8,5 miliarde de dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,5%, la 51.810,78 puncte la ora 09.55, S&P 500 - cu 0,2%, la 7.518,04 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile SpaceX Corp., companie cu operaţiuni în domeniul zborurilor spaţiale, s-au depreciat cu 7,4%, la 171,31 dolari la ora 09.57, în condiţiile în care entuziasmul investitorilor după cea mai mare ofertă publică iniţială (IPO) din istorie începe să se tempereze.

- Titlurile Credo Technology Group Holding Ltd. au urcat cu 10,2%, la 299,48 dolari la ora 09.59, după ce Evercore ISI i-a acordat companiei de soluţii de conectivitate de mare viteză ratingul ”outperform”.

- Titlurile Micron Technology Inc., companie de semiconductori, au consemnat un plus de 4,4%, atingând 1.183,67 dolari la ora 10.01. Bernstein şi-a majorat preţul ţintă pentru acţiunile Micron Technology la 1.300 de dolari, iar Needham - la 1.550 de dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,07%, la 26.536,58 puncte la ora 10.03.

• Seoul Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, pe fondul evoluţiilor din Orientul Mijlociu.

- Titlurile Hyundai Motor Co. au coborât cu 5,2%, la 581.000 woni. Compania auto sud-coreeană intenţionează să cumpere participaţia de 9,65% pe care SoftBank o mai deţine în societatea americană de robotică Boston Dynamics, într-o tranzacţie evaluată la aproximativ 325 de milioane de dolari, potrivit Maeil Business Newspaper, anunţă Reuters. Dacă tranzacţia va fi aprobată, Boston Dynamics va deveni o filială deţinută integral de Hyundai.

- Indicele Kospi a crescut cu 0,7%, la 9.114,55 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Metcash Ltd. au scăzut cu 1,9%, la 3,12 dolari australieni. Furnizorul australian de servicii pentru afaceri din domeniul alimentar a raportat câştiguri de bază în declin anual.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,1%, la 8.816,10 puncte.