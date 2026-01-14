Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Pieţele de acţiuni, atente la inflaţia din SUA

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 14 ianuarie

Pieţele de acţiuni, atente la inflaţia din SUA

Bursele europene au fluctuat ieri, după publicarea datelor privind inflaţia din SUA.

London Stock Exchange

- Titlurile Persimmon Plc s-au depreciat cu 2,4%, la 1.380,98 pence la ora locală 15.09. Compania britanică de construcţii de case a lansat o perspectivă prudentă pentru 2026 după ce a anunţat că a vândut mai multe locuinţe decât se aştepta, anul trecut.

- Acţiunile Diageo Plc au coborât cu 0,06%, la 1.673,50 pence la ora 15.10. Conform Bloomberg News, producătorul de băuturi spirtoase analizează opţiuni pentru activele sale din China, inclusiv o vânzare.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,4%, la 10.099,05 puncte la ora 15.11.

Euronext Paris

- Acţiunile Airbus SE au urcat cu 1,2%, la 218,75 euro la ora 15.57. Numărul de aparate de zbor livrate de Airbus a crescut cu 4% anul trecut, la 793 de unităţi, ceea ce îi permite companiei să rămână cel mai mare producător mondial de avioane, în pofida recentelor probleme industriale, conform Reuters.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,1%, la 8.347,75 puncte la ora 15.57.

Deutsche Börse

- Titlurile companiei germane Mercedes-Benz Group AG au pierdut 0,6%, ajungând la 59,40 euro la ora 15.58. Producătorul auto a rămas şi mai mult în urma rivalului BMW AG în ceea ce priveşte vânzările de vehicule electrice, potrivit Bloomberg. Mercedes a anunţat luni că a vândut 168.800 de automobile complet electrice anul trecut, în scădere cu 9% faţă de 2024. În schimb, vânzările de vehicule electrice BMW au crescut cu 3,6%, la 442.072 de unităţi.

- Indicele DAX a urcat cu 0,1%, la 25.433,72 puncte la ora 15.59.

SIX Swiss Exchange

- Titlurile băncii elveţiene UBS AG au coborât cu 0,1%, la 37,89 franci la ora 16.00. UBS este în centrul atenţiei după ce Financial Times a relatat că CEO-ul Sergio Ermotti, care a condus gigantul bancar în procesul de integrare a fostului rival Credit Suisse, intenţionează să demisioneze în aprilie 2027.

- Indicele SMI a scăzut cu 0,8%, la 13.323,92 puncte la ora 16.02.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs uşor negativ ieri dimineaţă, după anunţul privind dinamica inflaţiei în luna decembrie (+2,6% anual).

- Acţiunile JPMorgan Chase & Co. au coborât cu 3,2%, la 314,19 dolari la ora locală 10.19, deşi gigantul bancar a raportat rezultate trimestriale peste aşteptări.

- Titlurile Delta Air Lines Inc. au pierdut 2%, ajungând la 69,58 dolari la ora 10.20. Compania aeriană a raportat rezultate trimestriale mixte.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,7%, la 49.255,36 puncte la ora 10.21, S&P 500 - cu 0,4%, la 6.950,32 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Alphabet Inc., compania-mamă a Google, s-au apreciat cu 1,5%, la 337,85 dolari la ora 10.21. Alphabet a ajuns luni la o capitalizare de piaţă de 4.000 de miliarde de dolari, în condiţiile în care concentrarea sporită pe inteligenţa artificială a risipit îndoielile investitorilor cu privire la strategia companiei, anunţă Reuters.

- Acţiunile Meta Inc. s-au depreciat cu 2,5%, la 625,88 dolari la ora 10.22. Divizia Reality Labs, aparţinând Meta, va disponibiliza 10% din forţa sa de muncă ce totalizează 15.000 de persoane, spun surse citate de New York Times.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,4%, la 23.629,38 puncte la ora 10.24.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, în baza evoluţiei pieţei nipone, care a urcat la un nivel record.

- Acţiunile Toyota Motor Corp. s-au apreciat cu 7,5%, la 3.641 yeni. Compania niponă şi-a menţinut, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial, potrivit Kyodo. Toyota a vândut 10,32 milioane de vehicule în lume, în perioada ianuarie-noiembrie 2025.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 3,1%, la 53.549,16 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au coborât cu 0,6%, la 1,69 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. au urcat cu 3,6%, la 26,35 dolari australieni, după ce, săptămâna aceasta, cotaţia metalului galben a atins un nou nivel record. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 0,9%, la 113,92 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,6%, la 8.808,50 puncte.

