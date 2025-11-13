Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Pieţele europene, la maxim record

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 13 noiembrie

Pieţele europene, la maxim record

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, atingând un nivel maxim record, pe măsură ce creşte optimismul în privinţa redeschiderii guvernului SUA.

London Stock Exchange

- Acţiunile SSE Plc s-au apreciat cu 14,3%, la 2.256 pence la ora locală 15.00. Compania britanică de energie a dezvăluit un plan ambiţios de investiţii. Conform Euronews, aceasta proape îşi va dubla investiţiile, la 33 de miliarde de lire sterline (37,5 miliarde de euro), până în 2027 şi le va finanţa parţial printr-o majorare de capital de 2 miliarde de lire sterline, restul provenind din datorii, vânzări de active şi fluxul de numerar existent.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,3%, la 9.925,94 puncte la ora 15.00.

Deutsche Börse

- Acţiunile companiei germane Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au apreciat cu 2,3%, la 89,32 euro la ora 15.46, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 1,7%, la 59,75 euro. Vânzările globale de vehicule electrice şi hibride plug-in au înregistrat un avans anual de 23% în octombrie, la 1,9 milioane de unităţi, pe fondul cererii solide de pe principalele pieţe, arată firma de cercetare a pieţei Rho Motion, transmite Reuters.

- Pe acelaşi segment, titlurile Volkswagen AG au consemnat un plus de 2,1%, la 101,70 euro la ora 15.46, cele ale Porsche AG - de 0,6%, la 47,38 euro.

- Indicele DAX a crescut cu 1,3%, la 24.399,31 puncte la ora 15.47.

Euronext Paris

- Titlurile Pernod Ricard SA, companie franceză de băuturi alcoolice, au coborât cu 0,02%, la 84,34 euro la ora 15.48, cele ale Remy Cointreau SA au urcat cu 0,4%, la 44,56 euro. Producţia globală de vin a crescut uşor în 2025, dar rămâne sub medie pentru al treilea an consecutiv, podgoriile confruntându-se cu vremea extremă şi volatilă, conform Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV), citată de Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,3%, la 8.262,44 puncte la ora 15.49.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, în majoritate, urmărind informaţiile legate de companii

- Titlurile BILL Holdings Inc. au urcat cu 12,7%, la 52,49 dolari la ora locală 10.07. Conform Bloomberg, compania de operaţiuni financiare are în vedere o potenţială vânzare către un rival mai mare din industrie sau către o firmă de capital privat.

- Acţiunile Clearwater Analytics Holdings Inc. s-au apreciat cu 8,3%, la 19,92 dolari la ora 10.09. Bloomberg anunţă că firma de platforme cloud-native analizează posibilitatea de a-şi vinde afacerea.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,9%, la 48.339,50 puncte la ora 10.10, S&P 500 - cu 0,2%, la 6.860,11 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile Advanced Micro Devices Inc. (AMD) au urcat cu 9,3%, la 259,59 dolari la ora 10.11, după ce, marţi, CEO-ul producătorului de microprocesoare, Lisa Su, a declarat că se aşteaptă la o creştere puternică a veniturilor în următorii trei până la cinci ani.

- Titlurile Nvidia Corp., companie de procesoare grafice, au scăzut cu 0,4%, la 192,31 dolari la ora 10.14, deşi un frunizor important al său, Foxconn International Holdings Ltd., a raportat, în ziua anterioară, creşterea cu 17% a profiturilor sale, în ritm anual.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,3%, la 23.402,21 puncte la ora 10.16.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, pe măsură ce persistă îngrijorările legate de o potenţială bulă a sectorului de inteligenţă artificială.

- În acest context, acţiunile producătorului nipon de electronice şi semiconductori Tokyo Electron Ltd. au coborât cu 1,6%, la 33.660 yeni, cele ale Advantest Corp., companie care produce echipamente de testări automate, cu 0,2%, la 19.830 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,4%, la 51.063,31 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Titlurile producătorului de ţiţei Woodside Energy Group Ltd. s-au apreciat cu 1,4%, la 26,92 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - cu 1,7%, la 6,69 dolari australieni. Cererea de petrol şi gaze pe plan global ar putea creşte până în 2050, estimează Agenţia Internaţională pentru Energie, care anterior anunţa că se aşteaptă la o tranziţie rapidă spre combustibili mai curaţi, potrivit Reuters.

- Acţiunile Macquarie Group Ltd. s-au depreciat cu 1,3%, la 204,83 dolari australieni. Gigantul investiţiilor a raportat rezultate sub aşteptări.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,2%, la 8.799,50 puncte.

