BURSELE LUMII Războiul din Iran continuă să ţină atenţia pieţelor

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii urmărind evoluţiile legate de războiul din Iran.

• Euronext Paris

- Acţiunile TotalEnergies SE au coborât cu 0,01%, la 79,41 euro la ora locală 15.29. Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a anunţat recent că i-a cerut Comisiei Europene să investigheze marjele de profit ale rafinăriilor petroliere de pe continent, pentru prevenirea abuzurilor de preţ. Pe de altă parte, Fatih Birol, şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), a declarat pentru ziarul Le Figaro, că actuala criză a petrolului şi gazelor provocată de blocarea Strâmtorii Ormuz este ”mai gravă decât cele din 1973, 1979 şi 2022 la un loc”.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,04%, la 7.965,66 puncte la ora 15.30.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG s-au depreciat cu 0,4%, la 78,90 euro la ora 15.31, cele ale Mercedes-Benz Group AG au urcat cu 0,1%, la 52,76 euro. Înmatriculările de automobile electrice în Germania au crescut cu 66,2% în martie, în ritm anual, la 71.000 de unităţi, pe fondul exploziei preţurilor carburanţilor, a anunţat Autoritatea Federală de Transport Rutier din Germania, conform DPA.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,4%, la 23.067,87 puncte la ora 15.32.

• Euronext Amsterdam

- Acţiunile ING Group NV au urcat cu 0,02%, la 22,94 euro la ora 15.33. Grupul bancar olandez a anunţat că a reziliat acordul de vânzare a afacerilor sale din Rusia, convenit în luna ianuarie 2025 cu firma Global Development JSC, cu sediul la Moscova, potrivit Reuters.

- Indicele AEX a crescut cu 0,07%, la 976,54 puncte la ora 15.34.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, pe fondul pesimismului legat de un eventual acord pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz.

- Acţiunile gigantului petrolier Exxon Mobil Corp. s-au apreciat cu 1%, la 164,98 dolari la ora locală 09.56, cele ale Chevron Corp. - cu 2,1%, la 203,13 dolari. OPEC+ a avertizat recent că repunerea în funcţiune a infrastructurilor energetice avariate de războiul din Orientul Mijlociu va fi costisitoare şi va necesita mult timp.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,6%, la 46.396,11 puncte la ora 09.57, S&P 500 - cu 0,7%, la 6.568,79 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Broadcom Inc. au urcat cu 3,4%, la 325,08 dolari la ora 09.58, cele ale Alphabet Inc., deţinătorul Google, au scăzut cu 0,1%, la 299,59 dolari. Broadcom a anunţat luni că a încheiat un acord pentru furnizarea de cipuri de inteligenţă artificială pentru Google şi a semnat un acord extins cu Anthropic pentru a-i oferi startup-ului de inteligenţă artificială o capacitate de calcul de aproximativ 3,5 gigawaţi provenită de la procesoarele de inteligenţă artificială ale Google.

- Acţiunile Amazon.com Inc. s-au depreciat cu 0,8%, la 211,08 dolari la ora 10.01, cele ale Microsoft Corp., cu 1%, la 369,32 dolari. Amazon, Microsoft şi Google se confruntă cu presiuni din partea investitorilor pentru a le oferi mai multe informaţii despre impactul asupra mediului al centrelor lor de date din SUA, după ce unele proiecte de miliarde de dolari au fost abandonate recent din cauza opoziţiei comunităţilor locale, potrivit Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,1%, la 21.749,41 puncte la ora 10.02.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, atenţia investitorilor fiind, de asemenea, orientată spre războiul din Iran.

- În acest context, acţiunile companiei aeriene japoneze ANA Holdings Inc. au înregistrat un minus de 0,9%, la 2.900,50 yeni, cele ale Japan Airlines Co., un plus de 0,1%, la 2.588 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,03%, la 53.429,56 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile grupului petrolier Santos Ltd. au urcat cu 0,1%, la 8,09 dolari australieni, cele ale Woodside Energy Group Ltd. - cu 2,5%, la 35,80 dolari australieni, pe fondul avansului cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Acţiunile Bank of Queensland Ltd. s-au apreciat cu 6,9%, la 7,27 dolari australieni, cele ale Challenger Ltd. au coborât cu 2,2%, la 8,08 dolari australieni. Bank of Queensland a încheiat un parteneriat strategic de capital cu Challenger, inclusiv o vânzare integrală de împrumuturi în valoare de 3,7 miliarde de dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 1,7%, la 8.728,80 puncte.