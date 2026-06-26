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BURSELE LUMII Sectorul tehnologiei creşte din nou

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 26 iunie

Sectorul tehnologiei creşte din nou

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, pe fondul evoluţiilor din sectorul tehnologiei.

Deutsche Börse

- În acest context, acţiunile companiei germane de cipuri Infineon Technologies AG s-au apreciat cu 4,6%, la 83,20 euro la ora locală 15.31, cele ale Siemens Energy AG, producător de echipamente pentru inteligenţă artificială, cu 3,7%, la 165,74 euro.

- Titlurile Commerzbank AG au urcat cu 0,4%, la 37,53 euro la ora 15.33. Structura acţionarilor băncii germane a rămas ”în mare parte nemodificată”, în pofida ofertei de preluare lansate de UniCredit SpA din Italia, potrivit unui comunicat Commerzbank citat de DPA.

- Indicele DAX a crescut cu 1%, la 24.979,47 puncte la ora 15.35.

Euronext Amsterdam

- Titlurile BE Semiconductor Industries NV, furnizor olandez de echipamente semiconductoare, au câştigat 2,1%, ajungând la 298,90 euro la ora 15.35, pe fondul avansului din sectorul tehnologiei.

- Din acelaşi motiv, acţiunile ASML Holding NV, companie din industria semiconductorilor, s-au apreciat cu 3,9%, la 1.615 euro la ora 15.37.

- Indicele AEX a crescut cu 0,7%, la 1.072,92 puncte la ora 15.38.

London Stock Exchange

- Titlurile EasyJet Plc s-au apreciat cu 6,9, la 576,91 pence la ora 14.53. Compania aeriană low-cost din Marea Britanie a respins oferta de preluare majorată, în valoare de 4,93 miliarde de lire sterline (6,5 miliarde de dolari), de la firma americană de investiţii Castlelake, dar a extins termenul limită pentru a-i permite acesteia să vină ”cu o propunere mai atractivă”, anunţă DPA.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,6%, la 10.521,79 puncte la ora 14.53.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, după publicarea datelor privind inflaţia, care a urcat, luna trecută, până la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani (4,2%).

- Acţiunile Darden Restaurants Inc. au urcat cu 0,8%, la 215,11 dolari la ora locală 10.15. Operatorul de restaurante a raportat rezultate trimestriale care au depăşit uşor aşteptările.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1,1%, la 52.404,91 puncte la ora 10.17, S&P 500 - cu 0,2%, la 7.369,07 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Paramount Skydance Corp. au câştigat 0,8%, atingând 9,83 dolari la ora 10.18. Gigantul de media şi divertisment este pregătit să renunţe la societatea mixtă de distribuţie cinematografică pe care o deţine împreună cu Universal Pictures, ca să răspundă preocupărilor autorităţilor europene privind concurenţa în cadrul preluării Warner Bros Discovery, spun surse citate de Reuters.

- Acţiunile Apple Inc. au scăzut cu 4,8%, la 279,08 dolari la ora 10.19, cele ale Intel Corp., cu 1,6%, la 129,82 dolari. Un eventual acord prin care Apple ar începe să producă unele dintre cipurile sale la Intel ar reprezenta una dintre cele mai importante schimbări din industria semiconductorilor din ultimii ani, însă analiştii avertizează că beneficiile concrete ale unei asemenea colaborări nu s-ar vedea înainte de 2028-2029, potrivit Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,3%, la 25.403,51 puncte la ora 10.21.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, pe fondul evoluţiilor din sectorul tehnologiei.

- Titlurile Honda Motor Co. au urcat cu 1,6%, la 1.414 yeni, cele ale Nissan Motor Co., cu 0,3%, la 302 yeni. Producătorii auto niponi au intrat în faza finală a discuţiilor pentru a standardiza unităţile electronice de control pentru viitoarele lor generaţii de vehicule, în vederea reducerii costurilor prin dezvoltarea în comun a tehnologiei, spun surse citate de Kyodo News.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 4,6%, la 72.366,34 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Worley Ltd. au pierdut 9,7%, ajungând la 11,08 dolari australieni. Compania australiană de inginerie şi-a majorat estimările privind impactul asupra EBITA pentru anul fiscal 2026 la circa 60 de milioane de dolari australieni, de la 30-40 de milioane de dolari australieni anterior, din cauza întârzierilor continue ale proiectelor din Orientul Mijlociu.

- Titlurile Pro Medicus Ltd., companie de soluţii de imagistică pentru spitale, au urcat cu 3,6%, la 185,39 dolari australieni, cele ale EchoIQ Ltd., furnizor de instrumente de diagnosticare AI, cu 30,2%, la 1,62 dolari australieni. Pro Medicus va realiza o investiţie de până la 20 de milioane de dolari australieni în EchoIQ.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,7%, la 8.748,70 puncte.

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