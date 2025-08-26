Business-ul BT s-a consolidat, iar activitatea operaţională a crescut în primele şase luni ale anului

Evoluţia pozitivă a Băncii Transilvania în prima jumătate a anului a fost susţinută de creşterea pe mai multe planuri - activitatea operaţională, numărul de clienţi, volumul de credite şi economiile atrase - şi de consolidarea constantă a aplicaţiilor folosite de persoanele fizice şi de companii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În ciuda evoluţiei moderate a economiei româneşti, calitatea portofoliului de credite BT se menţine solidă, iar ritmul atragerii de noi clienţi depăşeşte media sistemului bancar românesc.

„Priorităţile noastre în prima jumătate a anului au fost legate de integrarea şi fuziunea cu OTP Bank România, creşterea activităţii operaţionale post-fuziune şi dezvoltarea organică BT, în condiţiile unei pieţe cu un ritm mai lent faţă de anii precedenţi, precum şi a unui mediu macroeconomic provocator. Cu toate acestea, am dovedit că motoarele noastre de creştere funcţionează optim inclusiv în aceste condiţii de piaţă. Ne aşteptăm ca, odată cu implementarea reformelor şi a consolidării fiscale, economia să îşi amelioreze problemele structurale şi să îşi reia treptat creşterea, având impact pozitiv asupra populaţiei şi companiilor, ambele reflectate în business-ul nostru. Banca Transilvania rămâne principalul susţinător financiar al economiei, antreprenorilor, companiilor, populaţiei şi diasporei”, declară Ömer Tetik, Director General, BT.

MacRO: Contextul economic românesc, rezilienţă şi capacitate de adaptare

Economia s-a caracterizat prin dezechilibru comercial: exporturile au fost de peste 47 miliarde euro (+3,1% în S1 2025 vs S1 2024), în timp ce importurile au ajuns la 64 miliarde euro (+4,9% în S1 2025 vs S1 2024).

Deficitul bugetar, de 3,68% din PIB, a fost uşor peste perioada similară a anului trecut (3,62%), iar veniturile bugetare au crescut cu 12,7%, susţinute de încasările fiscale şi din fonduri europene, arătând o colectare mai eficientă.

PIB-ul României a avut creştere modestă (0,3% în S1 2025 vs S1 2024), confirmând ritmul lent al activităţii economice.

Fitch a anunţat recent că menţine ratingul suveran al României la nivelul BBB- (investment grade), cu perspectivă negativă.

Detalii financiare BT

Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au crescut până la 208,2 miliarde lei (+0,5% faţă de 31 decembrie 2024 şi +17% faţă de 30 iunie 2024), iar creditele şi creanţele din leasing nete au ajuns la 100,7 miliarde lei (+4,5% faţă de 31 decembrie 2024 şi +27,9% faţă de 30 iunie 2024).

Profitul net al Grupului Banca Transilvania a ajuns, la finalul lunii iunie 2025, la 1,97 miliarde lei, din care profitul net al băncii a ajuns la 1,78 miliarde lei, influenţat de costurile de achiziţie şi integrare în Grupul Banca Transilvania a OTP Bank România şi a celorlalte companii OTP din ţara noastră (OTP Leasing, OTP Asset Management etc.), respectiv a BRD Pensii (Pilonul 3) şi BCR Chişinău. Grupul BT a generat un profit trimestrial (în T2 2025) de 1,09 miliarde lei, +25% faţă de T1 2025, creştere care provine atât din volume operaţionale mari, cât şi din sinergiile generate de achiziţii.

Raportul credite brute/depozite la nivel de bancă este de 64,2%, +7pp peste valoarea din decembrie 2024, reprezentând utilizarea mai intensă a resurselor disponibile, apetit pregătit pentru creditare, precum şi încredere crescută în capacitatea de a gestiona riscul de credit. La nivel consolidat, raportul creditelor brute/depozite s-a apreciat cu 4 pp, depăşind pragul de 65%.

Referitor la rata creditelor neperformante BT, conform definiţiei EBA, aceasta a înregistrat valoarea de 2,65%, la 30 iunie 2025. Cheltuielile nete cu ajustările de depreciere, pierderile aşteptate pentru active şi provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare la nivel individual au crescut până la 409,7 milioane de lei, generând un cost al riscului care se menţine sub 1% (0,84%). Eficienţa operaţională a băncii a atins nivelul de 45,26%, indicator pentru care s-a luat în considerare impactul anualizat al contribuţiei la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Fondul de Rezoluţie şi taxa pe cifra de afaceri. Venitul net din dobânzi al băncii este +19,4% faţă de S1 2024, iar evoluţia trimestrială arată o creştere de +8,1% în T2 2025. Venitul net din taxe şi comisioane este +12% în comparaţie cu S1 2024, pe fondul creşterii activităţii BT şi +10,4% mai mare faţă de trimestrul precedent. Venitul net din tranzacţionare a atins 451 milioane lei la nivel individual, +21,3% faţă de S1 2024.

Solvabilitatea Băncii Transilvania este de 21,85%, cu profitul inclus, la finalul lunii iunie 2025.

Motoarele de creştere BT în prima jumătate a anului

Numărul de operaţiuni realizate de clienţii persoane fizice şi companii prin toate canalele băncii a înregistrat o creştere semnificativă: +17,4% în S1 2025 faţă de S1 2024.

Banca a lansat constant funcţionalităţi în aplicaţiile BT Pay (destinată populaţiei) şi BT GO (destinată antreprenorilor). Opţiunile BT Pay se adresează, de asemenea, românilor de pretutindeni, pentru care banca a lansat platforma online BT pentru diaspora.

BT a ajuns la peste 5,2 milioane de carduri unice în wallet-urile digitale, iar numărul plăţilor cu telefonul este +30%, ajungând la 150 milioane (S1 2025 vs S1 2024).

Banca şi-a mărit baza de clienţi - inclusiv prin fuziunea cu OTP Bank România - şi a ajuns la 4,84 milioane de clienţi persoane fizice şi companii, la 30 iunie 2025 Banca a atras, în medie, peste 40.000 de clienţi noi în fiecare lună, în ianuarie-iunie 2025.

Portofoliul de credite şi creanţe din leasing nete, la nivel consolidat, este +4,5% (faţă de 31.12.2024) şi +28% (S1 2025 vs S1 2024), atingând 100,7 miliarde lei.

BT a finanţat companiile cu 9,7 miliarde lei, susţinând mai ales proiecte de infrastructură, din sănătate, agricultură şi energie.

7,1 miliarde lei reprezintă creditele acordate de bancă populaţiei, din care 46% sunt imobiliare/ipotecare, 54% sunt credite de consum fără ipotecă sau alt tip de finanţări pentru nevoi personale.

Economiile clienţilor au ajuns la 158,5 miliarde lei (+5,1% faţă de 31.12.2024, respectiv +14% în S1 2025 vs S1 2024).

BT & piaţa de capital: dividende, majorarea capitalului şi prima emisiune de obligaţiuni în lei listate la BVB

Profitul înregistrat în 2024 a fost distribuit echilibrat, 55% a avut ca destinaţie capitalizarea şi rezervele băncii, iar 45% a fost repartizat acţionarilor (AGA 2025):

Banca şi-a majorat capitalul social cu 1,7 miliarde lei, prin emisiunea a 173 de milioane de acţiuni şi a ajuns (în iulie 2025) la 10,9 miliarde lei, capital necesar creşterii creditării, investiţiilor, economiei şi respectării reglementărilor prudenţiale.

Peste 70.000 de acţionari ai băncii au beneficiat în acest an de dividende în numerar, în valoare totală de 1,6 miliarde lei şi un randament de peste 5%. Banca a ajuns la aproape 71.000 de acţionari la finalul lunii iunie 2025, faţă de aproape 61.000, la finalul lunii iunie 2024. Aproximativ 80% din acţionariatul BT este românesc.

Finalizarea cu succes a primei emisiuni de obligaţiuni sustenabile, în lei a fost anunţată de bancă în iunie 2025. Aceasta a fost primită cu interes ridicat de investitori, Banca Transilvania atrăgând 1,5 miliarde de lei, din care 50% a reprezentat participarea investitorilor locali.

Noutăţi despre companii ale Grupului Banca Transilvania

BT Asset Management a atras în S1 2025 peste 60% dintre investitorii noi din industrie, având un rol major în dezvoltarea pieţei de capital din România. BT Pensii a devenit noul administrator al BRD Medio (în prezent, Pensia Mea Plus), iar INNO Investments (anterior, OTP Asset Management) este cea mai nouă companie a Grupului BT, cu activitate pe piaţa fondurilor de investiţii alternative. BT Capital Partners a încheiat S1 2025 pe primul loc în topul intermediarilor BVB, cu aproape 30% cotă de piaţă şi tranzacţii de peste 13 miliarde lei.

BT Leasing susţine tot mai mult tranziţia verde, jumătate din numărul total (aproape 6.300) al finanţărilor din S1 2025 fiind pentru autoturismele electrice şi hibrid.

BT Broker de Asigurare a anunţat planul său pentru diversificarea modelului de business, pentru a deveni broker universal.

BT Mic a finanţat peste 5.700 de start-up-uri şi afaceri mici în S1 2025 şi a ajuns la un portofoliu de aproape 25.000 de clienţi.

Victoriabank (Republica Moldova) a fost acceptată în SEPA.

Status achiziţii

România: achiziţia BRD Pensii (administratorul FPAP BRD), anunţată în S1 2024, este în analiza ASF şi va fi încheiată după primirea aprobării aferente.

Republica Moldova: achiziţia Microinvest, anunţată în S1 2025, este în analiza autorităţilor şi va fi finalizată după obţinerea aprobărilor aferente.