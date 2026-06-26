Buşoi: O infrastructură energetică interconectată este esenţială pentru securitatea pieţei şi tranziţia verde

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, a promovat ferm necesitatea unei mai bune integrări a reţelelor energetice şi a interconectărilor transfrontaliere în cadrul Consiliului Miniştrilor Energiei din Uniunea Europene, desfăşurat vineri la Luxemburg, potrivit unui mesaj video postat pe pagina sa oficială de Facebook.

Reprezentantul României a arătat că dezvoltarea unei infrastructuri energetice interconectate constituie fundamentul pentru securitatea energetică a blocului comunitar, stabilitatea pieţei şi realizarea tranziţiei verzi, conform sursei citate.

„Pentru noi, simplificarea şi accelerarea procedurilor de autorizare sunt esenţiale pentru a permite realizarea investiţiilor necesare tranziţiei energetice. Dezvoltarea de noi reţele, proiecte de energie regenerabilă, capacităţi de stocare şi infrastructură de încărcare nu reprezintă doar o prioritate climatică, ci şi una de competitivitate şi securitate energetică”, a declarat Cristian Buşoi, susţinând adoptarea Directivei referitoare la autorizare, potrivit postării menţionate.

Cristian Buşoi a afirmat că accelerarea proiectelor de infrastructură şi eliminarea blocajelor existente vor asigura preţuri mai accesibile şi mai stabile pentru cetăţeni şi industrie, se arată în mesajul postat pe Facebook.