Buşoi: O infrastructură energetică interconectată este esenţială pentru securitatea pieţei şi tranziţia verde

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, a promovat ferm necesitatea unei mai bune integrări a reţelelor energetice şi a interconectărilor transfrontaliere în cadrul Consiliului Miniştrilor Energiei din Uniunea Europene, desfăşurat vineri la Luxemburg, potrivit unui mesaj video postat pe pagina sa oficială de Facebook.
Reprezentantul României a arătat că dezvoltarea unei infrastructuri energetice interconectate constituie fundamentul pentru securitatea energetică a blocului comunitar, stabilitatea pieţei şi realizarea tranziţiei verzi, conform sursei citate.
„Pentru noi, simplificarea şi accelerarea procedurilor de autorizare sunt esenţiale pentru a permite realizarea investiţiilor necesare tranziţiei energetice. Dezvoltarea de noi reţele, proiecte de energie regenerabilă, capacităţi de stocare şi infrastructură de încărcare nu reprezintă doar o prioritate climatică, ci şi una de competitivitate şi securitate energetică”, a declarat Cristian Buşoi, susţinând adoptarea Directivei referitoare la autorizare, potrivit postării menţionate.
Cristian Buşoi a afirmat că accelerarea proiectelor de infrastructură şi eliminarea blocajelor existente vor asigura preţuri mai accesibile şi mai stabile pentru cetăţeni şi industrie, se arată în mesajul postat pe Facebook.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 16:16)
interconectata la buzunarele la care "s-a permis"