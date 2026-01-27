Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Buzău: Anul agricol începe sub auspicii favorabile, dar cu avertismente clare pentru fermieri

ANA FELEA
Miscellanea / 27 ianuarie, 18:30

Buzău: Anul agricol începe sub auspicii favorabile, dar cu avertismente clare pentru fermieri

Punerea în funcţiune a staţiei meteorologice din cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău, în vara anului trecut, s-a dovedit a fi un instrument esenţial pentru agricultorii din zonă. Datele colectate local oferă o imagine fidelă a evoluţiei climatice şi permit adaptarea lucrărilor agricole la realităţile din teren, într-un context în care agricultura depinde tot mai mult de precizia informaţiei.

Potrivit cercetătorului Costel Vânătoru, calendarul lucrărilor agricole nu poate fi respectat rigid, ci trebuie corelat permanent cu datele meteorologice.

Costel Vânătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Buzău a declarant: ”Lucrările pe care le efectuăm în agricultură sunt în concordanţă cu situaţia meteorologică. Sunt anumite lucrări care se programează strict în funcţie de condiţiile climatice”.

Culturile de toamnă, în grafic

Datele înregistrate indică o perioadă cu valori apropiate de normalul climatic, lucru tot mai rar în ultimii ani. Precipitaţiile, fie sub formă de ploi, fie de zăpadă, au fost relativ constante, ceea ce a contribuit la o stare bună a câmpului. Culturile înfiinţate în toamnă se află în grafic, mai ales acolo unde fermierii au respectat calendarul agricol.

„Câmpul arată bine. Cei care au semănat la timp, în special culturile de toamnă, au acum culturi bine instalate”, afirmă Costel Vânătoru.

Deocamdată, nu se pot anticipa probleme majore, însă evoluţia vremii rămâne un factor decisiv pentru perioada următoare.

Oscilaţiile de temperatură, risc pentru plante

Iarna a adus şi episoade cu temperaturi scăzute, până la minus 14 grade Celsius, dar şi variaţii bruşte de tip îngheţ-dezgheţ. Aceste oscilaţii nu sunt favorabile plantelor aflate în vegetaţie, însă, în actualul context, majoritatea culturilor sunt în stare de repaus vegetativ, ceea ce limitează riscurile.

Pentru sol, însă, aceste alternanţe pot avea şi un efect pozitiv.

”Contractările rapide de îngheţ-dezgheţ contribuie la mărunţirea naturală a solului, sparg bulgării de pământ şi ajută la o mai bună pregătire a terenului pentru lucrările de primăvară”, explică cercetătorul.

Practic, solul devine mai uşor de lucrat, fără intervenţii mecanice agresive.

Umiditate optimă la suprafaţă, deficit sever în profunzime

Deşi umiditatea solului la suprafaţă este considerată bună, situaţia se schimbă radical în straturile profunde. România vine după mai mulţi ani de secetă severă, iar refacerea rezervelor de apă freatică este un proces lent. Studiile arată deficite de peste 1.500 de litri de apă pe metru pătrat în anumite zone.

”Avem nevoie de precipitaţii multe, dar lente, care să poată fi absorbite treptat în sol. Ploile torenţiale sau băltirile nu ajută la refacerea rezervelor de apă din adâncime”, avertizează Vânătoru. În acest context, menţinerea umidităţii existente devine esenţială.

Un aspect pozitiv este viteza redusă a vântului în această perioadă, care a limitat uscarea accelerată a solului. Totuşi, zona Buzăului rămâne vulnerabilă la vânturile puternice, care pot favoriza evaporarea apei şi tasarea solului.

Atenţie la lucrările solului: ”Pământul trebuie lucrat când te cheamă el”

Poate cea mai importantă avertizare a specialistului vizează modul în care fermierii intervin asupra solului. O iarnă blândă poate induce tentaţia unor lucrări timpurii sau agresive, mai ales în contextul utilajelor moderne, de mare putere.

”Pământul trebuie lucrat când te cheamă el, nu când vrei tu”, aminteşte Costel Vânătoru, citându-l pe fostul ministru al agriculturii Constantin Garoflid. Intrarea pe teren atunci când solul are o umiditate prea mare poate duce la tasare, distrugerea structurii şi pierderea fertilităţii pe termen lung.

Orice lucrare agricolă produce un anumit stres asupra solului, iar rolul specialistului este, spune Vânătoru, ”să ştie să facă răul cel mai mic”. Refacerea unui sol degradat este extrem de dificilă şi costisitoare, motiv pentru care prevenţia este esenţială.

Un an cu potenţial, dar care cere prudenţă

Concluzia specialiştilor este una echilibrată: anul agricol începe bine, cu premise favorabile pentru culturile de toamnă şi pentru pregătirea celor de primăvară. Totuşi, succesul va depinde de respectarea calendarului climatic, de utilizarea atentă a datelor meteorologice locale şi de protejarea sănătăţii solului.

Staţia meteorologică a Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău, ale cărei date sunt publice şi relevante pentru un areal de aproximativ 100 km², devine astfel un reper important pentru fermierii care îşi doresc producţii stabile, dar şi o agricultură sustenabilă, gândită nu doar pentru prezent, ci şi pentru generaţiile viitoare.

