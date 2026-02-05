Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Buzău, model zootehnic: efectele investiţiilor din 2023 se văd în 2026

ANA FELEA
Miscellanea / 5 februarie, 19:04

Buzău, model zootehnic: efectele investiţiilor din 2023 se văd în 2026

Investiţiile realizate în judeţul Buzău începând cu 2023 în sectorul zootehnic încep să dea rezultate concrete, iar potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, prezent marţi la Buzău, în 2026 judeţul va produce peste 322.000 de purcei în sectorul de reproducţie porc şi aproape 10 milioane de pui în sectorul avicol.

Discuţiile purtate la Buzău, cu preşedintele Consiliului Judeţean, Marcel Ciolacu, au evidenţiat succesul programelor derulate prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) care au adus în judeţ fonduri de aproape 88 de milioane de euro în ultimii ani pentru dezvoltarea fermelor de porc şi avicole.

Ministrul Florin Barbu a precizat: „Judeţul Buzău a fost fruntaş în accesarea fondurilor pentru dezvoltarea sectorului de creştere a porcilor. Încă din 2023 am lansat primele proiecte, atât în sectorul de porc, cât şi de pasăre. Vorbim aici, în sectorul de porc, de aproape 58 de milioane de euro, dar şi în sectorul avicol de aproape 30 de milioane de euro”.

Continuarea investiţiilor printr-o nouă linie de finanţare

Florin Barbu a subliniat că aceste investiţii trebuie să continue şi a anunţat deschiderea unei noi linii de finanţare de 200 de milioane de euro, destinată reproducţiei pentru vaci de lapte, vaci de carne şi ovine, precum şi pentru completarea fermelor de porci cu scroafe de reproducţie.

Florin Barbu a declarat: ”Aceste investiţii trebuie să continue. Vom investi în continuare în sectorul de zootehnie şi este un apetit foarte mare din partea fermierilor din judeţul Buzău. Ştim şi în zona de vacă de lapte că sunt foarte mulţi fermieri care au potenţial în judeţul Buzău. (...) Iar din martie vom lansa în fonduri europene 200 de milioane de euro pentru animale de reproducţie în sectorul de vacă de lapte, vacă de carne şi ovine şi complementar venim şi în sectorul de porc pentru a popula aceste ferme pe care noi le avem cu scroafe de reproducţie”.

România, pe drumul către autosuficienţă în carne şi ouă

Potrivit lui Florin Barbu, România are în prezent un grad de autoconsum la carne de aproape 78%, datorită programelor de sprijin derulate în ultimii ani.

Florin Barbu a mai precizat, la Buzău: ''Toate aceste investiţii au făcut ca în anul 2023, în 2024, dar şi închiderea anului 2025, datele Eurostat, dar şi Institutul Naţional de Statistică, să arate foarte clar că la carne, România, în momentul de faţă, are un grad de autoconsum de aproape 78%. Mai mult de atât, prin aceste investiţii pe care le-am făcut în ultimii trei ani, cu sprijinul Guvernului României şi finanţate de către Guvernul României, am ajuns, din datele date de către Comisia Europeană, în sectorul avicol ca România să deţină locul întâi, vorbind de un export de aproape 290 de milioane de pui. În sectorul de ou, la fel, suntem pe primul loc, în sectorul de cereale suntem fruntaşi, în ultimii trei ani, prin export foarte mare de porumb”.

Investiţiile demarate în 2023 au transformat judeţul Buzău într-un model de dezvoltare zootehnică, cu efecte concrete vizibile în 2026. Capacitatea de producţie extinsă, sprijinită de noua linie de finanţare, va consolida autosuficienţa României, va susţine exporturile şi va încuraja fermierii locali să continue modernizarea şi dezvoltarea fermelor de porc, păsări şi animale de lapte.

