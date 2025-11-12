Buzoianu: Schimbările climatice nu mai sunt o proiecţie de viitor, ci sunt chiar aici, în prezent

Schimbările climatice nu mai sunt o proiecţie de viitor, ci sunt chiar aici, în prezent, iar noi trebuie să gândim cum ne adaptăm, a declarat, miercuri, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la Sesiunea ştiinţifică anuală a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

"Eu cred, real, că trebuie să aducem din ce în ce mai multă obiectivitate şi din ce în ce mai multe date acolo unde politicul trebuie să gândească politicile publice pentru următorii ani de zile. Anul 2025 a fost un an foarte complicat. Ştim deja din perspectiva fenomenelor extreme, ne-am confruntat cu enorm de multe evenimente care au pus inclusiv viaţa oamenilor la risc. Munca pe care aţi făcut-o dumneavoastră (specialiştii ANM, n.r.) de avertizare, munca pe care aţi făcut-o, de colectare de date, ne-a permis şi nouă să avem intervenţii mai rapide, să putem să ne adaptăm în anumite măsuri în anumite zone. Ştim deja că schimbările climatice nu mai sunt o proiecţie de viitor, sunt chiar aici în prezent şi noi, deja, trebuie să gândim cum ne adaptăm. Munca pe care o faceţi este la baza acestei adaptări", a spus Buzoianu.

Aceasta a susţinut, totodată, faptul că oamenii trebuie să aibă acces la informaţii întocmite de către experţi într-un format în care să poată să le înţeleagă.

"Din perspectiva Ministerului Mediului, ce faceţi voi este foarte important, pentru că ne pune baza. Noi trebuie să gândim împreună apoi şi comunicarea, pentru că oamenii trebuie să aibă acces şi la aceste informaţii pe care dumneavoastră le colectaţi într-un mod profesionist. Oamenii trebuie să aibă acces la ele într-un format în care să poată să înţeleagă şi să poată să-l acceseze şi să poată să îl folosească în viaţă de zi cu zi. Aveţi în noi un partener pentru a disemina informaţiile, pentru a vă sprijini să investiţi în proiectele care trebuie să fie făcute permanent, ca să puteţi să colectaţi date la nivelul tehnologiilor. Mă bucur că deja există mai multe parteneriate. Ne dorim să fim parteneri profesionişti recunoscuţi la nivel european, să fim toate din standardele care se setează la nivel european (...) Suntem în discuţii, în aceste zile, pentru a modifica legislaţia, ca să dăm încă o mână suplimentară, mai clară în legislaţie cercetătorilor care să aibă acces la date. Am aceeaşi discuţie şi cu INHGA. În aceste zile, la minister, se redactează de zor parteneriatele care vreau să fie făcute şi cu universităţi, pentru a putea să lucrăm din ce în ce mai mult împreună. Încercăm să aducem cât mai mulţi experţi, cât mai mulţi oameni care şi-au dedicat viaţa cercetării", a subliniat şefa de la Mediu.

ANM organizează, miercuri, la sediul instituţiei, ediţia din acest an a Sesiunii ştiinţifice de specialitate.