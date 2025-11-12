Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Buzoianu: Schimbările climatice nu mai sunt o proiecţie de viitor, ci sunt chiar aici, în prezent

T.B.
Miscellanea / 12 noiembrie, 10:13

Buzoianu: Schimbările climatice nu mai sunt o proiecţie de viitor, ci sunt chiar aici, în prezent

Schimbările climatice nu mai sunt o proiecţie de viitor, ci sunt chiar aici, în prezent, iar noi trebuie să gândim cum ne adaptăm, a declarat, miercuri, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la Sesiunea ştiinţifică anuală a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

"Eu cred, real, că trebuie să aducem din ce în ce mai multă obiectivitate şi din ce în ce mai multe date acolo unde politicul trebuie să gândească politicile publice pentru următorii ani de zile. Anul 2025 a fost un an foarte complicat. Ştim deja din perspectiva fenomenelor extreme, ne-am confruntat cu enorm de multe evenimente care au pus inclusiv viaţa oamenilor la risc. Munca pe care aţi făcut-o dumneavoastră (specialiştii ANM, n.r.) de avertizare, munca pe care aţi făcut-o, de colectare de date, ne-a permis şi nouă să avem intervenţii mai rapide, să putem să ne adaptăm în anumite măsuri în anumite zone. Ştim deja că schimbările climatice nu mai sunt o proiecţie de viitor, sunt chiar aici în prezent şi noi, deja, trebuie să gândim cum ne adaptăm. Munca pe care o faceţi este la baza acestei adaptări", a spus Buzoianu.

Aceasta a susţinut, totodată, faptul că oamenii trebuie să aibă acces la informaţii întocmite de către experţi într-un format în care să poată să le înţeleagă.

"Din perspectiva Ministerului Mediului, ce faceţi voi este foarte important, pentru că ne pune baza. Noi trebuie să gândim împreună apoi şi comunicarea, pentru că oamenii trebuie să aibă acces şi la aceste informaţii pe care dumneavoastră le colectaţi într-un mod profesionist. Oamenii trebuie să aibă acces la ele într-un format în care să poată să înţeleagă şi să poată să-l acceseze şi să poată să îl folosească în viaţă de zi cu zi. Aveţi în noi un partener pentru a disemina informaţiile, pentru a vă sprijini să investiţi în proiectele care trebuie să fie făcute permanent, ca să puteţi să colectaţi date la nivelul tehnologiilor. Mă bucur că deja există mai multe parteneriate. Ne dorim să fim parteneri profesionişti recunoscuţi la nivel european, să fim toate din standardele care se setează la nivel european (...) Suntem în discuţii, în aceste zile, pentru a modifica legislaţia, ca să dăm încă o mână suplimentară, mai clară în legislaţie cercetătorilor care să aibă acces la date. Am aceeaşi discuţie şi cu INHGA. În aceste zile, la minister, se redactează de zor parteneriatele care vreau să fie făcute şi cu universităţi, pentru a putea să lucrăm din ce în ce mai mult împreună. Încercăm să aducem cât mai mulţi experţi, cât mai mulţi oameni care şi-au dedicat viaţa cercetării", a subliniat şefa de la Mediu.

ANM organizează, miercuri, la sediul instituţiei, ediţia din acest an a Sesiunii ştiinţifice de specialitate.

Opinia Cititorului ( 6 )

Acord

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 10:48)

    CHIOARA ONGista a descoperit apa calda cu care DRULA o sa incalzeasca caloriferele bucurestenilor la iarna. Iartai doamne ca nu stiu nici ce vorbesc si nici ce fac. Dumnezeu sa ii ierte.!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:12)

      Dumnezeu nu citeste textele scrise incorect.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:00)

    Deja suntem adaptati,

    Germania si Polonia au redeschis minele de carbune/lignit, 

    cu centralele aferente si aducem din USA gaz lichefiat, 

    cu tanchere "adevarate bombe ecologice", 

    in rest totul e OK,eventul un mic razboi nuclear,

    slava ukri 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:23)

      Pai decat sa alimentam razboiul ...

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:17)

    in loc de bla bla si studii, plantati pomi. aduci precipitatii, racoresti atmosfera, stabilizezi solul contra eroziunii, elimini viiturile si unele inundatii. Poftim chat gpt iti mai da si alte detalii, nu mai e nevoie de studii, sapa, galeata si e perioada ideala pt plantari.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:18)

      bonue oxigen, consuma CO2. ieftin ca braga.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
